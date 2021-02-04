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Главу "Альянса врачей" обвинили в нарушении санитарных норм
Главу "Альянса врачей" обвинили в нарушении санитарных норм
Следственный комитет предъявил главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:06
2021-02-04T15:06
2021-02-04T15:06
альянс врачей
россия
олег навальный
pussy riot
мария алехина
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.По словам адвоката, ей вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ)."Она не признает вину и считает обвинение бредом. Анастасия не призывала никого выходить и уж тем более не призывала выходить больных и заразных людей. Она не несет ответственности за действия лиц, которые вышли и нарушили санитарные нормы", - сказал Джулай.Адвокат отметил, что уже обжаловал решение о домашнем аресте Васильевой, а заодно просит изменить место его отбытия - сейчас, по его словам, обвиняемая находится не по месту жительства с детьми, а по месту регистрации с по сути чужими людьми, которые против ее пребывания в той квартире."Также мы подали в суд жалобу на задержание и на допрос в ночное время... Еще подадим жалобы на два обыска, прошедшие с нарушениями - понятые были в коридоре, пока обыск шел в комнате", - добавил Джулай.Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Любови Соболь и Олегу Навальному. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
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РИА Новости
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альянс врачей, россия, олег навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Следственный комитет предъявил главе "Альянса врачей
" Анастасии Васильевой обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
По словам адвоката, ей вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ
).
"Она не признает вину и считает обвинение бредом. Анастасия не призывала никого выходить и уж тем более не призывала выходить больных и заразных людей. Она не несет ответственности за действия лиц, которые вышли и нарушили санитарные нормы", - сказал Джулай.
Адвокат отметил, что уже обжаловал решение о домашнем аресте Васильевой, а заодно просит изменить место его отбытия - сейчас, по его словам, обвиняемая находится не по месту жительства с детьми, а по месту регистрации с по сути чужими людьми, которые против ее пребывания в той квартире.
"Также мы подали в суд жалобу на задержание и на допрос в ночное время... Еще подадим жалобы на два обыска, прошедшие с нарушениями - понятые были в коридоре, пока обыск шел в комнате", - добавил Джулай.
Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной
, главе московского штаба Алексея Навального
Олегу Степанову, Любови Соболь
и Олегу Навальному
. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.