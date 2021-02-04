https://ria.ru/20210204/obschestvo-1596024915.html

Главу "Альянса врачей" обвинили в нарушении санитарных норм

Главу "Альянса врачей" обвинили в нарушении санитарных норм

Следственный комитет предъявил главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:06

2021-02-04T15:06

2021-02-04T15:06

альянс врачей

россия

олег навальный

pussy riot

мария алехина

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.По словам адвоката, ей вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ)."Она не признает вину и считает обвинение бредом. Анастасия не призывала никого выходить и уж тем более не призывала выходить больных и заразных людей. Она не несет ответственности за действия лиц, которые вышли и нарушили санитарные нормы", - сказал Джулай.Адвокат отметил, что уже обжаловал решение о домашнем аресте Васильевой, а заодно просит изменить место его отбытия - сейчас, по его словам, обвиняемая находится не по месту жительства с детьми, а по месту регистрации с по сути чужими людьми, которые против ее пребывания в той квартире."Также мы подали в суд жалобу на задержание и на допрос в ночное время... Еще подадим жалобы на два обыска, прошедшие с нарушениями - понятые были в коридоре, пока обыск шел в комнате", - добавил Джулай.Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Любови Соболь и Олегу Навальному. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, олег навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия