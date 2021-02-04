Макрон объяснил введение санкций против России из-за Навального
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении суда в отношении Алексея Навального, который постановил заменить условный срок на реальный; по словам президента, это серьезная ошибка, в том числе для стабильности России.
"Я думаю, что это серьезная ошибка (приговор Навальному - ред.), в том числе для стабильности России. Ситуация с Навальным – серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении", - сказал Макрон в ходе онлайн-выступления, организованного Атлантическим советом.
Ранее стало известно, что Совет по иностранным делам ЕС проведет дискуссию о санкциях в отношении России в связи с делом Навального.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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