https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html

Соратник Навального заявил о прекращении незаконных акций до весны

Соратник Навального заявил о прекращении незаконных акций до весны

В ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной, заявил руководитель сети региональных РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T23:05

2021-02-04T23:05

2021-02-04T23:10

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной, заявил руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков."ФБК* (организация признана в РФ иноагентом - ред.), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной", - сказал он в ходе трансляции в Youtube.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210204/arest-1596056305.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество