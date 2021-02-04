https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596051500.html

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана

Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:07

2021-02-04T17:07

2021-02-04T17:11

россия

москва

германия

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева."Доставка Алексея Навального будет", - сказала она.Дело слушает мировой суд, чтобы на заседание смогли попасть журналисты, оно пройдет в здании Бабушкинского суда.Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Увеличение реального срока ему не грозит.

https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html

россия

москва

германия

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2021

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россия, москва, германия, происшествия, алексей навальный