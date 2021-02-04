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Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана
Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана
Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:07
2021-02-04T17:11
россия
москва
германия
происшествия
алексей навальный
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева."Доставка Алексея Навального будет", - сказала она.Дело слушает мировой суд, чтобы на заседание смогли попасть журналисты, оно пройдет в здании Бабушкинского суда.Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Увеличение реального срока ему не грозит.
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россия, москва, германия, происшествия, алексей навальный

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана

17:07 04.02.2021 (обновлено: 17:11 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
"Доставка Алексея Навального будет", - сказала она.
Дело слушает мировой суд, чтобы на заседание смогли попасть журналисты, оно пройдет в здании Бабушкинского суда.
Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Увеличение реального срока ему не грозит.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 14:13
Жириновский считает, что Запад проиграл, сделав ставки на Навального
 
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