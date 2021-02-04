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В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Навальному
В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Навальному
Целью заявлений стран НАТО и Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным является попытка сдерживания России и вмешательства во внутренние дела страны, заявила... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:50
2021-02-04T15:55
ив роше
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
москва
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Целью заявлений стран НАТО и Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным является попытка сдерживания России и вмешательства во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране", - сказала Захарова на брифинге."Что можно сказать в целом? Это скоординированная информационная кампания, целью является глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела. Здесь нет ничего нового", - добавила она.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html
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ив роше, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, замена условного срока навального, россия, алексей навальный, нато, в мире

В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Навальному

15:50 04.02.2021 (обновлено: 15:55 04.02.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Целью заявлений стран НАТО и Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным является попытка сдерживания России и вмешательства во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране", - сказала Захарова на брифинге.
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"Что можно сказать в целом? Это скоординированная информационная кампания, целью является глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела. Здесь нет ничего нового", - добавила она.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
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Ив РошеСергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваЗамена условного срока НавальногоРоссияАлексей НавальныйНАТОВ мире
 
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