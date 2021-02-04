https://ria.ru/20210204/natsproekty-1595940099.html

Счетная палата проведет масштабные проверки нацпроектов в 2021 году

Счетная палата проведет масштабные проверки нацпроектов в 2021 году

Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T00:13

2021-02-04T00:13

2021-02-04T05:23

счетная палата рф

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации, говорится в соответствующем плане ведомства.Нацпроекты — основная идея президентского срока Владимира Путина до 2024 года, указ об их утверждении глава государства подписал в день инаугурации в мае 2018 года. Он утвердил 12 приоритетных проектов, их реализация должна привести к достижению национальных целей: росту рождаемости, повышению продолжительности и качества жизни, вхождению российской экономики в число пяти крупнейших в мире.Согласно плану, аудиторы Счетной палаты в этом году, в частности, проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. Мероприятия проведут в Оренбургской, Ивановской, Саратовской областях, а также в республике Тыва. Проверки по направлению "ЖКХ и городская среда" и "Ипотека и арендное жилье" коснутся Минстроя, Минфина, Центробанк и "Дом.РФ".Результаты реализации нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Счетная палата изучит совместно с региональными контрольными органами в республиках Татарстан и Саха Якутия, в Башкирии, Свердловской и Ярославской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.В рамках контрольных мероприятий по направлению "Международная кооперация и экспорт" аудиторы оценят эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018 – 2020 годах на создание единого института развития экспорта. В сфере внимания проверяющих попадут "Российский экспортный центр", Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ВЭБ. В плане по этому направлению также предусмотрен анализ системы мер поддержки в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт".Целый ряд контрольных мероприятий в плане посвящен нацпроекту "Экология". Аудиторы проверят своевременное финансирование мероприятий нацпроекта, достижение его целей и "контрольных точек" со стороны ответственных ведомств – Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза, и подведомственных организаций. Кроме того, в плане отмечена отдельная проверка реализации федерального проекта "Чистая вода" в республике Адыгея.Аудиторы также проверят эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по ликвидации накопленного вреда. Контрольные мероприятия пройдут в профильных федеральных органах власти и в регионах: в Пермской, Челябинской Калининградской и Московской области, а также в Севастополе.Общие расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным Минфина России, в 2020 году исполнены на 2,149 триллиона рублей, или 97,4 процента от годового плана. При этом Счетная палата ранее предупреждала о рисках из-за распространения коронавируса для реализации нацпроектов, в частности "Малое и среднее предпринимательство", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и по комплексному плану развития инфраструктуры.

https://ria.ru/20210118/plan-1593463845.html

https://ria.ru/20210125/defitsit-1594462484.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

счетная палата рф, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), москва, экономика