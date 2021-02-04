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Счетная палата проведет масштабные проверки нацпроектов в 2021 году
Счетная палата проведет масштабные проверки нацпроектов в 2021 году
Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T00:13
2021-02-04T05:23
счетная палата рф
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации, говорится в соответствующем плане ведомства.Нацпроекты — основная идея президентского срока Владимира Путина до 2024 года, указ об их утверждении глава государства подписал в день инаугурации в мае 2018 года. Он утвердил 12 приоритетных проектов, их реализация должна привести к достижению национальных целей: росту рождаемости, повышению продолжительности и качества жизни, вхождению российской экономики в число пяти крупнейших в мире.Согласно плану, аудиторы Счетной палаты в этом году, в частности, проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. Мероприятия проведут в Оренбургской, Ивановской, Саратовской областях, а также в республике Тыва. Проверки по направлению "ЖКХ и городская среда" и "Ипотека и арендное жилье" коснутся Минстроя, Минфина, Центробанк и "Дом.РФ".Результаты реализации нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Счетная палата изучит совместно с региональными контрольными органами в республиках Татарстан и Саха Якутия, в Башкирии, Свердловской и Ярославской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.В рамках контрольных мероприятий по направлению "Международная кооперация и экспорт" аудиторы оценят эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018 – 2020 годах на создание единого института развития экспорта. В сфере внимания проверяющих попадут "Российский экспортный центр", Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ВЭБ. В плане по этому направлению также предусмотрен анализ системы мер поддержки в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт".Целый ряд контрольных мероприятий в плане посвящен нацпроекту "Экология". Аудиторы проверят своевременное финансирование мероприятий нацпроекта, достижение его целей и "контрольных точек" со стороны ответственных ведомств – Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза, и подведомственных организаций. Кроме того, в плане отмечена отдельная проверка реализации федерального проекта "Чистая вода" в республике Адыгея.Аудиторы также проверят эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по ликвидации накопленного вреда. Контрольные мероприятия пройдут в профильных федеральных органах власти и в регионах: в Пермской, Челябинской Калининградской и Московской области, а также в Севастополе.Общие расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным Минфина России, в 2020 году исполнены на 2,149 триллиона рублей, или 97,4 процента от годового плана. При этом Счетная палата ранее предупреждала о рисках из-за распространения коронавируса для реализации нацпроектов, в частности "Малое и среднее предпринимательство", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и по комплексному плану развития инфраструктуры.
https://ria.ru/20210118/plan-1593463845.html
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счетная палата рф, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Счетная палата проведет масштабные проверки нацпроектов в 2021 году

00:13 04.02.2021 (обновлено: 05:23 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации, говорится в соответствующем плане ведомства.
Нацпроекты — основная идея президентского срока Владимира Путина до 2024 года, указ об их утверждении глава государства подписал в день инаугурации в мае 2018 года. Он утвердил 12 приоритетных проектов, их реализация должна привести к достижению национальных целей: росту рождаемости, повышению продолжительности и качества жизни, вхождению российской экономики в число пяти крупнейших в мире.
Согласно плану, аудиторы Счетной палаты в этом году, в частности, проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. Мероприятия проведут в Оренбургской, Ивановской, Саратовской областях, а также в республике Тыва. Проверки по направлению "ЖКХ и городская среда" и "Ипотека и арендное жилье" коснутся Минстроя, Минфина, Центробанк и "Дом.РФ".
Результаты реализации нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Счетная палата изучит совместно с региональными контрольными органами в республиках Татарстан и Саха Якутия, в Башкирии, Свердловской и Ярославской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.
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В рамках контрольных мероприятий по направлению "Международная кооперация и экспорт" аудиторы оценят эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018 – 2020 годах на создание единого института развития экспорта. В сфере внимания проверяющих попадут "Российский экспортный центр", Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ВЭБ. В плане по этому направлению также предусмотрен анализ системы мер поддержки в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт".
Целый ряд контрольных мероприятий в плане посвящен нацпроекту "Экология". Аудиторы проверят своевременное финансирование мероприятий нацпроекта, достижение его целей и "контрольных точек" со стороны ответственных ведомств – Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза, и подведомственных организаций. Кроме того, в плане отмечена отдельная проверка реализации федерального проекта "Чистая вода" в республике Адыгея.
Аудиторы также проверят эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по ликвидации накопленного вреда. Контрольные мероприятия пройдут в профильных федеральных органах власти и в регионах: в Пермской, Челябинской Калининградской и Московской области, а также в Севастополе.
Общие расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным Минфина России, в 2020 году исполнены на 2,149 триллиона рублей, или 97,4 процента от годового плана. При этом Счетная палата ранее предупреждала о рисках из-за распространения коронавируса для реализации нацпроектов, в частности "Малое и среднее предпринимательство", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и по комплексному плану развития инфраструктуры.
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Счетная палата РФРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
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