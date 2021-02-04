https://ria.ru/20210204/mintsifry-1596014692.html

В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов

В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов

Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о местонахождении мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:23

2021-02-04T14:23

2021-02-04T14:27

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о местонахождении мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, говорится в сообщении Минцифры РФ, которое разработало законопроект.Министерство уточняет, что доработало законопроект, подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении. Прежний проект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ, напоминает Минцифры."Доработанный Минцифры России законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - говорится в сообщении Минцифры.В сообщении напоминается, что 25 июня 2020 года на встрече президента РФ с членами Общественной палаты директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей.По итогам состоявшегося обсуждения президент РФ поручил правительству РФ доработать законопроект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении."В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечено, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом был обозначен ряд замечаний, касающихся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Был также предложен ряд мер для увеличения точности определения местоположения абонентов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

https://ria.ru/20201021/geolokatsiya-1580743846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, технологии, общество