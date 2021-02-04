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В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о местонахождении мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:23
2021-02-04T14:27
россия
совет федерации рф
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о местонахождении мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, говорится в сообщении Минцифры РФ, которое разработало законопроект.Министерство уточняет, что доработало законопроект, подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении. Прежний проект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ, напоминает Минцифры."Доработанный Минцифры России законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - говорится в сообщении Минцифры.В сообщении напоминается, что 25 июня 2020 года на встрече президента РФ с членами Общественной палаты директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей.По итогам состоявшегося обсуждения президент РФ поручил правительству РФ доработать законопроект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении."В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечено, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом был обозначен ряд замечаний, касающихся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Был также предложен ряд мер для увеличения точности определения местоположения абонентов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, технологии, общество

В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов

14:23 04.02.2021 (обновлено: 14:27 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о местонахождении мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, говорится в сообщении Минцифры РФ, которое разработало законопроект.
Министерство уточняет, что доработало законопроект, подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении. Прежний проект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ, напоминает Минцифры.
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"Доработанный Минцифры России законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - говорится в сообщении Минцифры.
"При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи", - уточняет Минцифры.
В сообщении напоминается, что 25 июня 2020 года на встрече президента РФ с членами Общественной палаты директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей.
По итогам состоявшегося обсуждения президент РФ поручил правительству РФ доработать законопроект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении.
"В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечено, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом был обозначен ряд замечаний, касающихся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Был также предложен ряд мер для увеличения точности определения местоположения абонентов", - отмечается в сообщении.
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