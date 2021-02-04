Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html
Минтруд назвал число безработных в регионах
Минтруд назвал число безработных в регионах
Число безработных за время пандемии больше всего выросло в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области, следует из проекта Минтруда,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:55
2021-02-04T10:56
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число безработных за время пандемии больше всего выросло в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно пояснительной записке, в министерстве отмечают сохранение экономической нестабильности организаций и то, что "значительная численность граждан" находятся под угрозой потери работы. За период с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 миллиона человек, или в 3,6 раза."В наибольшей степени численность безработных увеличилась в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раз), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Республике Крым (в 7 раз), Нижегородской области (в 6,4 раза)", - говорится в документе.Из него также следует, что с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тысячи человек, а по состоянию на 25 января 2021 года к увольнению предполагается 105,7 тысячи человек. Наибольшее их число приходится на Москву (22 641 человек), Кемеровскую область (6 107 человек), Подмосковье (4 510 человек), Татарстан (3 832 человека), Краснодарский край (3 646 человек).По отраслям - на сферу научных исследований (3 268 человек), денежного посредничества (3 047 человек), деятельности по управлению финансово-промышленными группами (2 346 человек).Реализация мер для снижения напряженности на рынке труда позволит поддержать работодателей в части найма людей и повысить уровень трудоустройства. отмечается в документе. Их результатом станет устройство на работу 221,3 тысячи человек, прогнозируют в Минтруде."Расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 2021 году могут составить до 12 миллиардов рублей", - добавляется в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210121/mintrud-1593976479.html
https://ria.ru/20201214/bezrabotnye-1589114731.html
московская область (подмосковье)
краснодарский край
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_a5bad07ad3896e91cdaad82bbb0b70a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), московская область (подмосковье), краснодарский край, кемеровская область, общество

Минтруд назвал число безработных в регионах

10:55 04.02.2021 (обновлено: 10:56 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число безработных за время пандемии больше всего выросло в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, в министерстве отмечают сохранение экономической нестабильности организаций и то, что "значительная численность граждан" находятся под угрозой потери работы. За период с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 миллиона человек, или в 3,6 раза.
Женщина заходит в здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:53
Минтруд назвал число безработных россиян
"В наибольшей степени численность безработных увеличилась в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раз), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Республике Крым (в 7 раз), Нижегородской области (в 6,4 раза)", - говорится в документе.
Из него также следует, что с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тысячи человек, а по состоянию на 25 января 2021 года к увольнению предполагается 105,7 тысячи человек. Наибольшее их число приходится на Москву (22 641 человек), Кемеровскую область (6 107 человек), Подмосковье (4 510 человек), Татарстан (3 832 человека), Краснодарский край (3 646 человек).
По отраслям - на сферу научных исследований (3 268 человек), денежного посредничества (3 047 человек), деятельности по управлению финансово-промышленными группами (2 346 человек).
Реализация мер для снижения напряженности на рынке труда позволит поддержать работодателей в части найма людей и повысить уровень трудоустройства. отмечается в документе. Их результатом станет устройство на работу 221,3 тысячи человек, прогнозируют в Минтруде.
"Расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 2021 году могут составить до 12 миллиардов рублей", - добавляется в пояснительной записке.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 13:54
В Москве отметили снижение числа безработных
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Московская область (Подмосковье)Краснодарский крайКемеровская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния