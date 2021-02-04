https://ria.ru/20210204/mintrud-1595969878.html

Минтруд назвал число безработных в регионах

Минтруд назвал число безработных в регионах

Число безработных за время пандемии больше всего выросло в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области, следует из проекта Минтруда,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:55

2021-02-04T10:55

2021-02-04T10:56

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

московская область (подмосковье)

краснодарский край

кемеровская область

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число безработных за время пандемии больше всего выросло в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно пояснительной записке, в министерстве отмечают сохранение экономической нестабильности организаций и то, что "значительная численность граждан" находятся под угрозой потери работы. За период с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 миллиона человек, или в 3,6 раза."В наибольшей степени численность безработных увеличилась в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раз), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Республике Крым (в 7 раз), Нижегородской области (в 6,4 раза)", - говорится в документе.Из него также следует, что с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тысячи человек, а по состоянию на 25 января 2021 года к увольнению предполагается 105,7 тысячи человек. Наибольшее их число приходится на Москву (22 641 человек), Кемеровскую область (6 107 человек), Подмосковье (4 510 человек), Татарстан (3 832 человека), Краснодарский край (3 646 человек).По отраслям - на сферу научных исследований (3 268 человек), денежного посредничества (3 047 человек), деятельности по управлению финансово-промышленными группами (2 346 человек).Реализация мер для снижения напряженности на рынке труда позволит поддержать работодателей в части найма людей и повысить уровень трудоустройства. отмечается в документе. Их результатом станет устройство на работу 221,3 тысячи человек, прогнозируют в Минтруде."Расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 2021 году могут составить до 12 миллиардов рублей", - добавляется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210121/mintrud-1593976479.html

https://ria.ru/20201214/bezrabotnye-1589114731.html

московская область (подмосковье)

краснодарский край

кемеровская область

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), московская область (подмосковье), краснодарский край, кемеровская область, общество