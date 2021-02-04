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"Роскосмос" предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
"Роскосмос" предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству отправить за пределы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:09
2021-02-04T09:33
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роскосмос
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству отправить за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с растениями и животными на борту.Как рассказал РИА Новости источник в аэрокосмической отрасли, длительное пребывание в такой обстановке позволит ученым получить уникальные данные о воздействии полета на живые существа и организмы. Предполагается, что эта информация поможет подготовить экипажи к дальним космическим полетам, в том числе на Луну и другие тела Солнечной системы.По словам собеседника агентства, "Роскосмос" предложил переделать биоспутник "Бион-М" номер два под задачи проекта "Ковчег". Последний подразумевает запуск космического аппарата на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. На высотах, куда предлагают отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В то же время проект "Бион-М" предполагает отправку животных, растений, насекомых и микроорганизмов на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.Так как проекта "Ковчег" нет в Федеральной космической программе, "Роскосмос" посчитал целесообразным изменить задачи "Биона-М". Собеседник РИА Новости отметил, что разработчик аппарата — ракетно-космический центр "Прогресс" — считает идею технически реализуемой."Запуск аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе "Союз-5" в рамках ее летных испытаний", — сказал источник агентства.Предложение обсуждали 2 февраля в Москве. Решение примут в течение месяца. "Бион-М" планировали запустить в 2024 году.Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках летных испытаний запланировали на конец 2023-го. До 2025 года ракету хотят запустить трижды. Пока у ученых нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля "Аполлон-17". Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток. Советский "Зонд-5" с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете шесть с половиной суток. Полеты "Зондов" продолжались до семи дней.
https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html
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россия, земля, луна, космос - риа наука, союз, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин, москва

"Роскосмос" предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну

04:09 04.02.2021 (обновлено: 09:33 04.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству отправить за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с растениями и животными на борту.
Как рассказал РИА Новости источник в аэрокосмической отрасли, длительное пребывание в такой обстановке позволит ученым получить уникальные данные о воздействии полета на живые существа и организмы. Предполагается, что эта информация поможет подготовить экипажи к дальним космическим полетам, в том числе на Луну и другие тела Солнечной системы.
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По словам собеседника агентства, "Роскосмос" предложил переделать биоспутник "Бион-М" номер два под задачи проекта "Ковчег". Последний подразумевает запуск космического аппарата на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. На высотах, куда предлагают отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В то же время проект "Бион-М" предполагает отправку животных, растений, насекомых и микроорганизмов на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс.
В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.
Так как проекта "Ковчег" нет в Федеральной космической программе, "Роскосмос" посчитал целесообразным изменить задачи "Биона-М". Собеседник РИА Новости отметил, что разработчик аппарата — ракетно-космический центр "Прогресс" — считает идею технически реализуемой.
"Запуск аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе "Союз-5" в рамках ее летных испытаний", — сказал источник агентства.
Предложение обсуждали 2 февраля в Москве. Решение примут в течение месяца. "Бион-М" планировали запустить в 2024 году.
Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках летных испытаний запланировали на конец 2023-го. До 2025 года ракету хотят запустить трижды.
Пока у ученых нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля "Аполлон-17". Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток. Советский "Зонд-5" с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете шесть с половиной суток. Полеты "Зондов" продолжались до семи дней.
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