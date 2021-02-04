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Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального
Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T21:27
2021-02-04T23:44
россия
энтони блинкен
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального."В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", — сообщило дипломатическое ведомство.В ходе телефонного разговора Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в США лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить "транспарентность соответствующих судебных процедур".Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального. Энтони Блинкен, в частности, заявил, что США "глубоко обеспокоены" судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757628.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша

Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального

21:27 04.02.2021 (обновлено: 23:44 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального.
"В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", — сообщило дипломатическое ведомство.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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В ходе телефонного разговора Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в США лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить "транспарентность соответствующих судебных процедур".
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального. Энтони Блинкен, в частности, заявил, что США "глубоко обеспокоены" судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйСША
 
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