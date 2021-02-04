Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального
21:27 04.02.2021 (обновлено: 23:44 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального.
"В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", — сообщило дипломатическое ведомство.
В ходе телефонного разговора Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в США лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить "транспарентность соответствующих судебных процедур".
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального. Энтони Блинкен, в частности, заявил, что США "глубоко обеспокоены" судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
2 февраля, 21:22Госдеп призвал освободить Навального