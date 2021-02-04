https://ria.ru/20210204/lavrov-1596091229.html

Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального

Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T21:27

2021-02-04T21:27

2021-02-04T23:44

россия

энтони блинкен

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

сша

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по делу Алексея Навального."В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", — сообщило дипломатическое ведомство.В ходе телефонного разговора Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в США лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить "транспарентность соответствующих судебных процедур".Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального. Энтони Блинкен, в частности, заявил, что США "глубоко обеспокоены" судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша