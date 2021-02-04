https://ria.ru/20210204/lakhti-1595824842.html

Зеленая столица Европы первой в мире открыла городской прокат лыж

Зеленая столица Европы первой в мире открыла городской прокат лыж

Первый в мире городской прокат беговых лыж открылся в финском городе Лахти, который в 2021 году назван Зеленой столицей Европы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:15

2021-02-04T10:15

2021-02-04T10:15

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Первый в мире городской прокат беговых лыж открылся в финском городе Лахти, который в 2021 году назван Зеленой столицей Европы, сообщает "ЕвроПульс".Этот сервис действует по тому же принципу, что и городские службы аренды велосипедов или самокатов. Пользователи могут взять лыжи в одной части города, покататься и сдать их в другом районе. Пока действуют три точки: две — в центре и одна — у стадиона на севере Лахти.Для удобства лыжников проложили новые трассы, в том числе в центре. Их общая протяженность — около 180 километров.Лахти активно развивает "зеленые" средства передвижения, в том числе велосипедную и пешеходную инфраструктуру. В 2019 году город запустил систему частной торговли углеродными выбросами через мобильное приложение, сократил выбросы парниковых газов на 70 процентов по сравнению с 1990 годом и планирует добиться нулевого уровня к 2025 году.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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города, финляндия, экология, туризм, лахти, новости - туризм, европа