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Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете
Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете
Для того чтобы подтвердить, что в квартире никто не живет, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. В соответствии с показателями счетчиков станет... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:15
2021-02-04T02:15
городские инновационные технологии
сергей минко
жкх
жилье
экономия
общество
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Назван способ не платить за квартиру, в которой вы не живете
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для того чтобы подтвердить, что в квартире никто не живет, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. В соответствии с показателями счетчиков станет ясно, что потребления ресурсов не происходит, а значит и платежные квитанции будут "нулевыми", рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.При отсутствии счетчиков расчет коммунальных услуг осуществляется на основании количества прописанных на данной жилплощади, в соответствии со средним потреблением и тарифами. По словам эксперта, необходимо предоставить справку о проживании в другом месте, на основании которой УК сделает перерасчет за потребленные ресурсы за указанный период.Вместе с тем в квартире, даже если вы не пользуетесь водой, газом и электричеством, необходимо будет оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам. "Эти услуги предоставляются всем проживающим в многоквартирном доме вне зависимости от того, живут они в своих квартирах или нет — такие платежи обязательны для всех", — заключил Минко.
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городские инновационные технологии, сергей минко, жкх, жилье, экономия, общество

Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете

02:15 04.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпальный район
Спальный район - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для того чтобы подтвердить, что в квартире никто не живет, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. В соответствии с показателями счетчиков станет ясно, что потребления ресурсов не происходит, а значит и платежные квитанции будут "нулевыми", рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
При отсутствии счетчиков расчет коммунальных услуг осуществляется на основании количества прописанных на данной жилплощади, в соответствии со средним потреблением и тарифами.
По словам эксперта, необходимо предоставить справку о проживании в другом месте, на основании которой УК сделает перерасчет за потребленные ресурсы за указанный период.
Вместе с тем в квартире, даже если вы не пользуетесь водой, газом и электричеством, необходимо будет оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам. "Эти услуги предоставляются всем проживающим в многоквартирном доме вне зависимости от того, живут они в своих квартирах или нет — такие платежи обязательны для всех", — заключил Минко.
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Городские инновационные технологииСергей МинкоЖКХЖильеЭкономияОбщество
 
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