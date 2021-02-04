https://ria.ru/20210204/kvitantsii-1595941171.html

Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете

Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете

Для того чтобы подтвердить, что в квартире никто не живет, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. В соответствии с показателями счетчиков станет... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:15

2021-02-04T02:15

2021-02-04T02:15

городские инновационные технологии

сергей минко

жкх

жилье

экономия

общество

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Назван способ не платить за квартиру, в которой вы не живете

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для того чтобы подтвердить, что в квартире никто не живет, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. В соответствии с показателями счетчиков станет ясно, что потребления ресурсов не происходит, а значит и платежные квитанции будут "нулевыми", рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.При отсутствии счетчиков расчет коммунальных услуг осуществляется на основании количества прописанных на данной жилплощади, в соответствии со средним потреблением и тарифами. По словам эксперта, необходимо предоставить справку о проживании в другом месте, на основании которой УК сделает перерасчет за потребленные ресурсы за указанный период.Вместе с тем в квартире, даже если вы не пользуетесь водой, газом и электричеством, необходимо будет оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам. "Эти услуги предоставляются всем проживающим в многоквартирном доме вне зависимости от того, живут они в своих квартирах или нет — такие платежи обязательны для всех", — заключил Минко.

https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городские инновационные технологии, сергей минко, жкх, жилье, экономия, общество