https://ria.ru/20210204/kitay-1596069182.html

Китай надеется в срок подготовится к Олимпиаде 2022

Китай надеется в срок подготовится к Олимпиаде 2022

РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:39

2021-02-04T18:39

2021-02-04T18:39

россия-китай: главное

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 4 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Недавно в ходе телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что благодаря активной всесторонней поддержке Китай сможет в срок завершить всю организационную работу, всесторонне и наилучшим образом подготовиться к Пекинской Олимпиаде, чтобы обеспечить ее полный успех.В прошлом году пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным ударом для развития Олимпийского движения, в результате, летнюю Олимпиаду в Токио, чемпионат Европы по футболу и другие международные спортивные соревнования пришлось отложить. Именно поэтому у многих возникают сомнения о том, состоится ли в срок пекинская зимняя Олимпиада.В январе председатель КНР проинспектировал подготовительную работу к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года, провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом. Внимание китайского лидера к процессу подготовки и его обещание провести Олимпиаду в срок вселили надежду на нормальное проведение этого важнейшего международного спортивного события.Китай пообещал провести Олимпиаду в срок, исходя из следующих аспектов: во-первых, страна добилась огромных успехов в противоэпидемической работе, Китай первым восстановил свою экономику, что создает благоприятные условия для успешной организации зимней Олимпиады. Во-вторых, в подготовительной работе Китай на "отлично" сдал тест на стрессоустойчивость.На данный момент строительство и реконструкция всех 12 соревновательных объектов были завершены, несмотря на неопределенности и проблемы, вызванные пандемией COVID-19. В их числе Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина, в основе дизайна которого - традиционный китайский императорский жезл-жуи, и государственный центр конькобежного спорта, также известный как "Ледовая лента" и другие объекты. Помимо того, полностью открыто движение по высокоскоростной железнодорожной линии Пекин-Чжанцзякоу, была сдана в эксплуатацию и ее ответвление - железная дорога Чунли.В ходе строительства Национального центра санного спорта и Национального центра прыжков с трамплина, а также других спортивных объектов, было разработано новейшее оборудование, технологии которого могут составить конкуренцию на мировом уровне. Также были выпущены схематичные изображения видов спорта зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.На конец 2020 года Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине подписал соглашения с 38 компаниями-спонсорами. В различных зонах соревнований были разработаны планы по укреплению профессиональных навыков обслуживающего персонала Игр, включая повышение уровня лыжной подготовки и знания иностранных языков.Проведение Олимпиады в намеченные сроки позволит не только реализовать призыв к 300 миллионам китайцам активно включиться в зимние виды спорта, но и внести вклад в развитие мирового спорта, а также станет наглядным примером реализации концепции глобального сообщества единой судьбы. Будучи единственным городом в мире, в котором пройдут и летние, и зимние Олимпийские игры, Пекин внесет уникальный вклад в международное Олимпийское движение.

https://ria.ru/20210203/vstrecha-1595886678.html

https://ria.ru/20210203/internet-1595871402.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, китай