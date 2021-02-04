https://ria.ru/20210204/kino-1595876388.html

Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"

Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"

Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:01

2021-02-04T01:01

2021-02-04T01:01

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном.Сам Ефремов отказался подтверждать свое участие в картине (возможно, это запрещено его контрактом), но в своем Инстаграме он размещал сторис и фотографии, сделанные в Глазго, где проходят съемки.В сториз актер запечатлен в момент, когда ему делают прическу и грим. Также Ефремов опубликовал фото на фоне одного из соборов Глазго.Кроме того, в соцсетях появились кадры со съемочной площадки картины. На них Ефремов запечатлен вместе с Эджертоном и российской актрисой Софьей Лебедевой ("Последний министр", "Бывшие").Фильм расскажет о разработке и выпуске видеоигры "Тетрис". Режиссер – Джон С. Бейрд ("Хулиганы", "Грязь"), а один из продюсеров картины – Мэттью Вон.Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон уже сравнивал проект с картиной "Социальная сеть" Дэвида Финчера.

https://ria.ru/20200506/1570991769.html

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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, никита ефремов, инстаграм, дэвид финчер, глазго (город)