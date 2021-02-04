https://ria.ru/20210204/kino-1595876388.html
Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"
Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"
Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:01
2021-02-04T01:01
2021-02-04T01:01
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
никита ефремов
инстаграм
дэвид финчер
глазго (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954268_0:68:3136:1832_1920x0_80_0_0_b4a43f1491b9d7c3ca7c2abaaaf6e598.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном.Сам Ефремов отказался подтверждать свое участие в картине (возможно, это запрещено его контрактом), но в своем Инстаграме он размещал сторис и фотографии, сделанные в Глазго, где проходят съемки.В сториз актер запечатлен в момент, когда ему делают прическу и грим. Также Ефремов опубликовал фото на фоне одного из соборов Глазго.Кроме того, в соцсетях появились кадры со съемочной площадки картины. На них Ефремов запечатлен вместе с Эджертоном и российской актрисой Софьей Лебедевой ("Последний министр", "Бывшие").Фильм расскажет о разработке и выпуске видеоигры "Тетрис". Режиссер – Джон С. Бейрд ("Хулиганы", "Грязь"), а один из продюсеров картины – Мэттью Вон.Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон уже сравнивал проект с картиной "Социальная сеть" Дэвида Финчера.
https://ria.ru/20200506/1570991769.html
глазго (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954268_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_0025efe76ca223e02833dbac96304a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, никита ефремов, инстаграм, дэвид финчер, глазго (город)
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном.
Сам Ефремов отказался подтверждать свое участие в картине (возможно, это запрещено его контрактом), но в своем Инстаграме он размещал сторис и фотографии, сделанные в Глазго, где проходят съемки.
В сториз актер запечатлен в момент, когда ему делают прическу и грим. Также Ефремов опубликовал фото на фоне одного из соборов Глазго.
Кроме того, в соцсетях появились кадры со съемочной площадки картины. На них Ефремов запечатлен вместе с Эджертоном и российской актрисой Софьей Лебедевой ("Последний министр", "Бывшие").
Фильм расскажет о разработке и выпуске видеоигры "Тетрис". Режиссер – Джон С. Бейрд ("Хулиганы", "Грязь"), а один из продюсеров картины – Мэттью Вон.
Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон уже сравнивал проект с картиной "Социальная сеть" Дэвида Финчера.