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Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"
Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"
Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:01
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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никита ефремов
инстаграм
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном.Сам Ефремов отказался подтверждать свое участие в картине (возможно, это запрещено его контрактом), но в своем Инстаграме он размещал сторис и фотографии, сделанные в Глазго, где проходят съемки.В сториз актер запечатлен в момент, когда ему делают прическу и грим. Также Ефремов опубликовал фото на фоне одного из соборов Глазго.Кроме того, в соцсетях появились кадры со съемочной площадки картины. На них Ефремов запечатлен вместе с Эджертоном и российской актрисой Софьей Лебедевой ("Последний министр", "Бывшие").Фильм расскажет о разработке и выпуске видеоигры "Тетрис". Режиссер – Джон С. Бейрд ("Хулиганы", "Грязь"), а один из продюсеров картины – Мэттью Вон.Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон уже сравнивал проект с картиной "Социальная сеть" Дэвида Финчера.
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, никита ефремов, инстаграм, дэвид финчер, глазго (город)

Никита Ефремов снимается в голливудском фильме про создание "Тетриса"

01:01 04.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра "Современник" перед началом нового сезона
Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский актер Никита Ефремов снимается в голливудском фильме "Тетрис" вместе с Тэроном Эджертоном.
© @efremovefremovСкриншот сторис из инстаграм-аккаунта Никиты Ефремова
Скриншот сторис из инстаграм-аккаунта Никиты Ефремова - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© @efremovefremov
Скриншот сторис из инстаграм-аккаунта Никиты Ефремова
Сам Ефремов отказался подтверждать свое участие в картине (возможно, это запрещено его контрактом), но в своем Инстаграме он размещал сторис и фотографии, сделанные в Глазго, где проходят съемки.
В сториз актер запечатлен в момент, когда ему делают прическу и грим. Также Ефремов опубликовал фото на фоне одного из соборов Глазго.
Кроме того, в соцсетях появились кадры со съемочной площадки картины. На них Ефремов запечатлен вместе с Эджертоном и российской актрисой Софьей Лебедевой ("Последний министр", "Бывшие").
Фильм расскажет о разработке и выпуске видеоигры "Тетрис". Режиссер – Джон С. Бейрд ("Хулиганы", "Грязь"), а один из продюсеров картины – Мэттью Вон.
Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон уже сравнивал проект с картиной "Социальная сеть" Дэвида Финчера.
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