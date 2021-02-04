https://ria.ru/20210204/impichment-1595974929.html

Украинская оппозиция предоставит доказательства для импичмента Зеленского

Украинская оппозиция предоставит доказательства для импичмента Зеленского

У "Оппозиционной платформы — За жизнь" есть доказательства грубого нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским конституции и законов страны, заявил глава РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:24

2021-02-04T11:24

2021-02-04T14:25

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" есть доказательства грубого нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским конституции и законов страны, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.Накануне во фракции сообщили, что инициируют процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть некоторые телеканалы.Во вторник Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. После этого "112.Украина", NewsOne и ZIK и некоторые другие каналы прекратили вещание. Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова.Медведчук охарактеризовал решение о санкциях как незаконное и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это.В Раде санкции назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности.В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595804337.html

украина

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2021

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виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире