Украинская оппозиция предоставит доказательства для импичмента Зеленского
11:24 04.02.2021 (обновлено: 14:25 04.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" есть доказательства грубого нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским конституции и законов страны, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
Накануне во фракции сообщили, что инициируют процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть некоторые телеканалы.
"Мы сейчас готовим материалы. <...> Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям, <...> что сегодня Зеленский недостоин этой должности", — сказал Медведчук в программе "Браты" на канале RT Россия.
Во вторник Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. После этого "112.Украина", NewsOne и ZIK и некоторые другие каналы прекратили вещание. Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова.
Медведчук охарактеризовал решение о санкциях как незаконное и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это.
В Раде санкции назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности.
В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.