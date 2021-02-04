https://ria.ru/20210204/gosuslugi-1595990933.html

Россияне смогут получить на госуслугах информацию о долгах за три секунды

Россияне смогут получить на госуслугах информацию о долгах за три секунды

Новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:35

2021-02-04T12:35

2021-02-04T12:37

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

госуслуги

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, появился на портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ."Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 миллиона должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 миллионов постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств", - приводится в сообщении Минцифры комментарий ФССП.Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, а также действия судебных приставов по исполнительному производству.В министерстве напомнили, что на портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.

https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595476946.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госуслуги, общество