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Россияне смогут получить на госуслугах информацию о долгах за три секунды
Россияне смогут получить на госуслугах информацию о долгах за три секунды
Новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:35
2021-02-04T12:37
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, появился на портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ."Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 миллиона должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 миллионов постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств", - приводится в сообщении Минцифры комментарий ФССП.Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, а также действия судебных приставов по исполнительному производству.В министерстве напомнили, что на портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госуслуги, общество

Россияне смогут получить на госуслугах информацию о долгах за три секунды

12:35 04.02.2021 (обновлено: 12:37 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, появился на портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.
"Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 миллиона должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 миллионов постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств", - приводится в сообщении Минцифры комментарий ФССП.
Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, а также действия судебных приставов по исполнительному производству.
"Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд", — отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
В министерстве напомнили, что на портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)ГосуслугиОбщество
 
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