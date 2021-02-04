Вице-спикер Крыма заявил о готовности стать гидом для западных дипломатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о готовности выступить в качестве гида для западных дипломатов, если те решатся посетить Крым.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Москву на слушание о замене блогеру Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил РИА Новости, что Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе.
"Приезжайте и изучайте, вместо того чтобы лазить по всяким судам. Смотрите, как меняются крымские села, дороги, школы, детские сады и вообще вся жизнь как меняется в лучшую сторону. Посмотрите, что натворила Украина в 2014 году, перекрыв Северо-Крымский канал, который стоит пустой, зарастает травой и разрушается. Я готов быть гидом, чтобы показать этим дипломатам, что их нынешняя политика по отношению к Крыму никудышная", - сказал РИА Новости Фикс.
Вице-спикер подчеркнул, что дипломатам также было бы полезно проехаться по Крымскому мосту, а также посмотреть на энергомост, построенный из Краснодарского края после подрыва на Украине электроопор, снабжающих полуостров электроэнергией.
"Уверен, что они поймут, что с Россией надо дружить и строить мир, а не создавать конфронтацию на пустом месте", - подчеркнул Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".