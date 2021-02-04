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Вице-спикер Крыма заявил о готовности стать гидом для западных дипломатов

Вице-спикер Крыма заявил о готовности стать гидом для западных дипломатов

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о готовности выступить в качестве гида для западных дипломатов, если те решатся посетить Крым. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:47

2021-02-04T07:47

2021-02-04T07:47

россия

владимир бобков

ефим фикс

алексей навальный

симферополь

республика крым

севастополь

краснодарский край

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о готовности выступить в качестве гида для западных дипломатов, если те решатся посетить Крым.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Москву на слушание о замене блогеру Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил РИА Новости, что Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе.Вице-спикер подчеркнул, что дипломатам также было бы полезно проехаться по Крымскому мосту, а также посмотреть на энергомост, построенный из Краснодарского края после подрыва на Украине электроопор, снабжающих полуостров электроэнергией."Уверен, что они поймут, что с Россией надо дружить и строить мир, а не создавать конфронтацию на пустом месте", - подчеркнул Фикс.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

краснодарский край

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россия, владимир бобков, ефим фикс, алексей навальный, симферополь, республика крым, севастополь, краснодарский край, оон