https://ria.ru/20210204/fotografii-1596041180.html

В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово

В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово

Попавшие в Сеть фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:23

2021-02-04T16:23

2021-02-04T16:54

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Попавшие в Сеть фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно, сообщается на сайте столичного главка МВД.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек.В столичной полиции прокомментировали, что в числе прочих в центре находятся те, кто ожидает оформления после решения суда об административном аресте за нарушения во время несогласованных акций.В ведомстве отметили, что задержанных разместили "в полном соответствии с нормативными актами". "Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа", — сказано в релизе.Подчеркивается, что в центре достаточно мест для арестованных, "проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html

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россия, алексей навальный, гумвд, москва