https://ria.ru/20210204/dogecoin-1595980392.html
Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска
Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска
Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:55
2021-02-04T11:55
2021-02-04T12:29
илон маск
spacex falcon 9
twitter
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.Также на прошлой неделе Маск "поучаствовал" в разгоне цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Цена этой криптовалюты тогда за час прибавила 16%, превысив 37 тысяч долларов с 32 тысяч до твита. Однако тенденция была краткосрочной. В четверг биткоин дорожает на 4,62%, до 37152 доллара.Однако свежие твиты Маска вызвали только краткосрочную реакцию - резко разогнавшись, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита - примерно 46%. Кроме того, упоминание им другой криптовалюты Loki и вовсе не отразилось на котировках - ее рост, как и до его слов составляет примерно 10-14%. При этом в обеих криптовалютах наблюдается повышенный объем торгов - по Dogecoin он примерно втрое выше, чем сутками ранее, а в Loki и вовсе в 8,5 раза.
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РИА Новости
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илон маск, spacex falcon 9, twitter, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Известный американский предприниматель Илон Маск
, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.
Маск опубликовал
картинку с ракетой-носителем Falcon 9
и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.
На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit
. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.
Также на прошлой неделе Маск "поучаствовал" в разгоне цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Цена этой криптовалюты тогда за час прибавила 16%, превысив 37 тысяч долларов с 32 тысяч до твита. Однако тенденция была краткосрочной. В четверг биткоин дорожает на 4,62%, до 37152 доллара.
Однако свежие твиты Маска вызвали только краткосрочную реакцию - резко разогнавшись, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита - примерно 46%. Кроме того, упоминание им другой криптовалюты Loki и вовсе не отразилось на котировках - ее рост, как и до его слов составляет примерно 10-14%. При этом в обеих криптовалютах наблюдается повышенный объем торгов - по Dogecoin он примерно втрое выше, чем сутками ранее, а в Loki и вовсе в 8,5 раза.