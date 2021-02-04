https://ria.ru/20210204/dogecoin-1595980392.html

Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска

Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска

Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:55

2021-02-04T11:55

2021-02-04T12:29

илон маск

spacex falcon 9

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.Также на прошлой неделе Маск "поучаствовал" в разгоне цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Цена этой криптовалюты тогда за час прибавила 16%, превысив 37 тысяч долларов с 32 тысяч до твита. Однако тенденция была краткосрочной. В четверг биткоин дорожает на 4,62%, до 37152 доллара.Однако свежие твиты Маска вызвали только краткосрочную реакцию - резко разогнавшись, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита - примерно 46%. Кроме того, упоминание им другой криптовалюты Loki и вовсе не отразилось на котировках - ее рост, как и до его слов составляет примерно 10-14%. При этом в обеих криптовалютах наблюдается повышенный объем торгов - по Dogecoin он примерно втрое выше, чем сутками ранее, а в Loki и вовсе в 8,5 раза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591130539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, spacex falcon 9, twitter, в мире