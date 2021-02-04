Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/dogecoin-1595980392.html
Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска
Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска
Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:55
2021-02-04T12:29
илон маск
spacex falcon 9
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.Также на прошлой неделе Маск "поучаствовал" в разгоне цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Цена этой криптовалюты тогда за час прибавила 16%, превысив 37 тысяч долларов с 32 тысяч до твита. Однако тенденция была краткосрочной. В четверг биткоин дорожает на 4,62%, до 37152 доллара.Однако свежие твиты Маска вызвали только краткосрочную реакцию - резко разогнавшись, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита - примерно 46%. Кроме того, упоминание им другой криптовалюты Loki и вовсе не отразилось на котировках - ее рост, как и до его слов составляет примерно 10-14%. При этом в обеих криптовалютах наблюдается повышенный объем торгов - по Dogecoin он примерно втрое выше, чем сутками ранее, а в Loki и вовсе в 8,5 раза.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591130539.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, spacex falcon 9, twitter, в мире

Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска

11:55 04.02.2021 (обновлено: 12:29 04.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.
Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.
На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.
Также на прошлой неделе Маск "поучаствовал" в разгоне цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Цена этой криптовалюты тогда за час прибавила 16%, превысив 37 тысяч долларов с 32 тысяч до твита. Однако тенденция была краткосрочной. В четверг биткоин дорожает на 4,62%, до 37152 доллара.
Однако свежие твиты Маска вызвали только краткосрочную реакцию - резко разогнавшись, рост стоимости Dogecoin вернулся на уровень до твита - примерно 46%. Кроме того, упоминание им другой криптовалюты Loki и вовсе не отразилось на котировках - ее рост, как и до его слов составляет примерно 10-14%. При этом в обеих криптовалютах наблюдается повышенный объем торгов - по Dogecoin он примерно втрое выше, чем сутками ранее, а в Loki и вовсе в 8,5 раза.
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 16:30
"Народ не знает, куда девать". Аналитик объяснил взлет стоимости биткоина
 
Илон МаскSpaceX Falcon 9TwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния