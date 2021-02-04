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В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным
В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретить с Алексеем Навальным в СИЗО только по разрешению суда, заявила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:00
2021-02-04T19:00
россия
дмитрий солопов
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
москва
франция
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретить с Алексеем Навальным в СИЗО только по разрешению суда, заявила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером."С учетом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда Москвы от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала Солопова.В этой связи она отметила высокий интерес к судопроизводству в отношении россиянина со стороны представителей иностранных государств. "В Тимирязевском суде Москвы сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила пресс-секретарь.Иностранные дипломаты и журналисты в четверг проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на 7 суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции, у здания не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, в отличие от ситуации у Мосгорсуда при рассмотрении дела Алексея Навального 2 февраля. Тогда инстанцию посетили около 20 дипломатических работников и множество иностранных корреспондентов.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html
https://ria.ru/20210204/vstrecha-1595996404.html
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россия, дмитрий солопов, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, москва, франция

В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным

19:00 04.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретить с Алексеем Навальным в СИЗО только по разрешению суда, заявила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.
"С учетом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда Москвы от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала Солопова.
В этой связи она отметила высокий интерес к судопроизводству в отношении россиянина со стороны представителей иностранных государств. "В Тимирязевском суде Москвы сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила пресс-секретарь.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 17:49
Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального
Иностранные дипломаты и журналисты в четверг проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на 7 суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции, у здания не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, в отличие от ситуации у Мосгорсуда при рассмотрении дела Алексея Навального 2 февраля. Тогда инстанцию посетили около 20 дипломатических работников и множество иностранных корреспондентов.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 13:00
В Кремле не стали комментировать возможную встречу Борреля с Навальным
 
РоссияДмитрий СолоповЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваФранция
 
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