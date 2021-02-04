https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html

В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным

В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретить с Алексеем Навальным в СИЗО только по разрешению суда, заявила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:00

2021-02-04T19:00

2021-02-04T19:00

россия

дмитрий солопов

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

москва

франция

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретить с Алексеем Навальным в СИЗО только по разрешению суда, заявила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером."С учетом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда Москвы от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала Солопова.В этой связи она отметила высокий интерес к судопроизводству в отношении россиянина со стороны представителей иностранных государств. "В Тимирязевском суде Москвы сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила пресс-секретарь.Иностранные дипломаты и журналисты в четверг проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на 7 суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции, у здания не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, в отличие от ситуации у Мосгорсуда при рассмотрении дела Алексея Навального 2 февраля. Тогда инстанцию посетили около 20 дипломатических работников и множество иностранных корреспондентов.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210204/posly-1596060742.html

https://ria.ru/20210204/vstrecha-1595996404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий солопов, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, москва, франция