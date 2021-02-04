https://ria.ru/20210204/bayden-1596097728.html

Байден призвал немедленно освободить Навального

Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T23:17

2021-02-04T23:17

2021-02-04T23:18

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального."Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний - это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", - добавил Байден.МИД РФ ранее уже посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

https://ria.ru/20210204/lavrov-1596091229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596002314.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, москва, сша, в мире