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Байден призвал немедленно освободить Навального
Байден призвал немедленно освободить Навального
Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T23:17
2021-02-04T23:18
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
джо байден
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального."Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний - это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", - добавил Байден.МИД РФ ранее уже посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
https://ria.ru/20210204/lavrov-1596091229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596002314.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, москва, сша, в мире

Байден призвал немедленно освободить Навального

23:17 04.02.2021 (обновлено: 23:18 04.02.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.
"Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний - это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", - добавил Байден.
МИД РФ ранее уже посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 21:27
Лавров ответил на претензии госсекретаря США по делу Навального
Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Американская пресса как будто забыла, что Навальный не гражданин США - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 13:04Инопанорама
Американская пресса как будто забыла, что Навальный не гражданин США
 
Замена условного срока НавальногоРоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Джо БайденМоскваСШАВ мире
 
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