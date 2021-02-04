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Байден пообещал заставить Россию за все "заплатить"
Байден пообещал заставить Россию за все "заплатить"
США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-04T22:56
2021-02-05T00:37
мария захарова
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
в мире
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике."Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он. Москва в прошлом не раз опровергала все озвученные Байденом обвинения.Американский лидер добавил, что США будут "более эффективны" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками".Кроме того, Байден впервые публично призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, которому во вторник суд заменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.По его словам, Навального "избрали целью за то, что он выявлял коррупцию"."Он должен быть освобожден немедленно и без условий", — считает американский президент.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального.Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене основателю ФБК* условного срока на реальный и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года Навальный почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции (он был обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году 11,3 тысячи человек условный срок заменили реальным, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, в мире, россия, джо байден, сша

Байден пообещал заставить Россию за все "заплатить"

22:56 04.02.2021 (обновлено: 00:37 05.02.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.
"Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он. Москва в прошлом не раз опровергала все озвученные Байденом обвинения.
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Американский лидер добавил, что США будут "более эффективны" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками".
Кроме того, Байден впервые публично призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, которому во вторник суд заменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.

"Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", — отметил Байден.

По его словам, Навального "избрали целью за то, что он выявлял коррупцию".
"Он должен быть освобожден немедленно и без условий", — считает американский президент.
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального.
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Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене основателю ФБК* условного срока на реальный и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года Навальный почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции (он был обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году 11,3 тысячи человек условный срок заменили реальным, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Мария ЗахароваФонд борьбы с коррупциейИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинВ миреРоссияДжо БайденСША
 
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