Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html
Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:56
2021-02-04T14:40
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564866945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10b51f4c75abeae3d5fcf5bb53fe31c8.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя.В материале уточняется, что в нем рассматриваются преимущественно бензиновые традиционные двигатели внутреннего сгорания.Специалисты советуют пользоваться тахометром при езде на автомобиле, так как он позволяет следить за режимами работы мотора. Эксперты напоминают, что даже после обкатки двигателя машину необходимо эксплуатировать в нормальном режиме при среднем диапазоне оборотов. Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы и неожиданно быстрому капремонту двигателя. Езда при низких оборотах с ранними переключениями передач также вредна для двигателя, подчеркивается в материале. При такой манере работы с мотором температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений, и на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях образуется нагар, что чревато серьезными поломками.Автомобиль необходимо прогревать в любое время года, напоминает портал. Как отмечает автор материала, летом достаточно подождать минуту или полторы, а зимой — не менее двух-трех минут. Этого времени хватит, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям мотора и основным парам трения. Также портал рекомендует аккуратно и плавно ехать первые один-два километра после начала движения для прогрева коробки передач и прочих узлов.К огромному количеству поломок мотора приводит и перегрев, причина которого, как объясняет Autonews, — немытый радиатор. Отсутствие ухода за этой деталью системы охлаждения также может привести к закипанию автомобиля в пробке.Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание радиатора. Эксперты портала напоминают, что антифриз надо регулярно менять, иначе через два-три года он потеряет свои свойства и начнет портить систему охлаждения. Кроме того, нельзя доливать в радиатор воду, которая непременно приведет сначала к отказу этого узла, а затем и к более серьезным проблемам с самим двигателем.Также авторы материала призвали водителей аккуратнее использовать присадки, так как многие из них могут оказаться не очень полезными для двигателя.
https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html
https://ria.ru/20210127/avto-1594722595.html
https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564866945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81ab6124a59eacc32c32bc9cf233a965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, общество

Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках

02:56 04.02.2021 (обновлено: 14:40 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧастные гаражи в Москве
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя.
В материале уточняется, что в нем рассматриваются преимущественно бензиновые традиционные двигатели внутреннего сгорания.
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 01:16
Названы три случая, когда можно оспорить штраф за превышение скорости
Специалисты советуют пользоваться тахометром при езде на автомобиле, так как он позволяет следить за режимами работы мотора. Эксперты напоминают, что даже после обкатки двигателя машину необходимо эксплуатировать в нормальном режиме при среднем диапазоне оборотов. Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы и неожиданно быстрому капремонту двигателя. Езда при низких оборотах с ранними переключениями передач также вредна для двигателя, подчеркивается в материале. При такой манере работы с мотором температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений, и на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях образуется нагар, что чревато серьезными поломками.
Автомобиль необходимо прогревать в любое время года, напоминает портал. Как отмечает автор материала, летом достаточно подождать минуту или полторы, а зимой — не менее двух-трех минут. Этого времени хватит, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям мотора и основным парам трения. Также портал рекомендует аккуратно и плавно ехать первые один-два километра после начала движения для прогрева коробки передач и прочих узлов.
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 03:41
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
К огромному количеству поломок мотора приводит и перегрев, причина которого, как объясняет Autonews, — немытый радиатор. Отсутствие ухода за этой деталью системы охлаждения также может привести к закипанию автомобиля в пробке.
Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание радиатора. Эксперты портала напоминают, что антифриз надо регулярно менять, иначе через два-три года он потеряет свои свойства и начнет портить систему охлаждения. Кроме того, нельзя доливать в радиатор воду, которая непременно приведет сначала к отказу этого узла, а затем и к более серьезным проблемам с самим двигателем.
Также авторы материала призвали водителей аккуратнее использовать присадки, так как многие из них могут оказаться не очень полезными для двигателя.
Автомобиль на снежной дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 03:14
Названы пять самых быстро ржавеющих авто
 
РоссияАвтоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
13:48В Гидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Лента новостейМолния