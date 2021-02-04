https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html

Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках

Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках

Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:56

2021-02-04T02:56

2021-02-04T14:40

россия

авто

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя.В материале уточняется, что в нем рассматриваются преимущественно бензиновые традиционные двигатели внутреннего сгорания.Специалисты советуют пользоваться тахометром при езде на автомобиле, так как он позволяет следить за режимами работы мотора. Эксперты напоминают, что даже после обкатки двигателя машину необходимо эксплуатировать в нормальном режиме при среднем диапазоне оборотов. Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы и неожиданно быстрому капремонту двигателя. Езда при низких оборотах с ранними переключениями передач также вредна для двигателя, подчеркивается в материале. При такой манере работы с мотором температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений, и на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях образуется нагар, что чревато серьезными поломками.Автомобиль необходимо прогревать в любое время года, напоминает портал. Как отмечает автор материала, летом достаточно подождать минуту или полторы, а зимой — не менее двух-трех минут. Этого времени хватит, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям мотора и основным парам трения. Также портал рекомендует аккуратно и плавно ехать первые один-два километра после начала движения для прогрева коробки передач и прочих узлов.К огромному количеству поломок мотора приводит и перегрев, причина которого, как объясняет Autonews, — немытый радиатор. Отсутствие ухода за этой деталью системы охлаждения также может привести к закипанию автомобиля в пробке.Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание радиатора. Эксперты портала напоминают, что антифриз надо регулярно менять, иначе через два-три года он потеряет свои свойства и начнет портить систему охлаждения. Кроме того, нельзя доливать в радиатор воду, которая непременно приведет сначала к отказу этого узла, а затем и к более серьезным проблемам с самим двигателем.Также авторы материала призвали водителей аккуратнее использовать присадки, так как многие из них могут оказаться не очень полезными для двигателя.

https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html

https://ria.ru/20210127/avto-1594722595.html

https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество