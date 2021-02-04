https://ria.ru/20210204/armata-1595944516.html

Танк "Армата" получил разрешение на экспорт

Танк "Армата" получил разрешение на экспорт

Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T03:07

2021-02-04T03:07

2021-02-04T09:46

россия

т-14

александр михеев

армата

уралвагонзавод

рособоронэкспорт

бангалор

оаэ

технологии

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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев — РИА Новости. Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособоронэкспорта.Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил о консультациях с иностранными партнерами по поставкам новейших танков. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика "Арматы" — концерн "Уралвагонзавод", станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ)."На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют", — сказали в компании.В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, а также для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

https://ria.ru/20210116/armata-1593302297.html

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россия, т-14, александр михеев, армата, уралвагонзавод, рособоронэкспорт, бангалор, оаэ, технологии, безопасность