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Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T03:07
2021-02-04T09:46
россия
т-14
александр михеев
армата
уралвагонзавод
рособоронэкспорт
бангалор
оаэ
технологии
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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев — РИА Новости. Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособоронэкспорта.Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил о консультациях с иностранными партнерами по поставкам новейших танков. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика "Арматы" — концерн "Уралвагонзавод", станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ)."На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют", — сказали в компании.В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, а также для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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россия, т-14, александр михеев, армата, уралвагонзавод, рособоронэкспорт, бангалор, оаэ, технологии, безопасность

Танк "Армата" получил разрешение на экспорт

03:07 04.02.2021 (обновлено: 09:46 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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БАНГАЛОР (Индия), 4 фев — РИА Новости. Новейший российский танк "Армата" получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособоронэкспорта.
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил о консультациях с иностранными партнерами по поставкам новейших танков. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика "Арматы" — концерн "Уралвагонзавод", станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).
"На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют", — сказали в компании.
В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг".
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, а также для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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РоссияТ-14Александр МихеевАрматаУралвагонзаводРособоронэкспортБангалорОАЭТехнологииБезопасность
 
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