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Француза арестовали за участие в несогласованной акции в Москве
Француза арестовали за участие в несогласованной акции в Москве
Тимирязевский суд Москвы в четверг арестовал на 7 суток гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованный акции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:30
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россия
алексей навальный
москва
франция
происшествия
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в четверг арестовал на 7 суток гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованный акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева."Суд признал Даниелу виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге…") и назначил ему административный арест на 7 суток", - рассказала собеседница агентства.Координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что гражданина Франции задержали во время несогласованной акции 2 февраля, начавшейся после замены Алексею Навальному условного срока на 3,5 года колонии.Максимум мужчине грозило 20 тысяч рублей штрафа или 15 суток ареста. Накануне все тот же Тимирязевский суд по аналогичному составу оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Француза арестовали на 7 суток за участие в несогласованной акции в Москве. Кадры из зала суда
Француз арестован на 7 суток за участие в несогласованной акции в Москве.
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россия, алексей навальный, москва, франция, происшествия

Француза арестовали за участие в несогласованной акции в Москве

17:30 04.02.2021 (обновлено: 18:11 04.02.2021)
 
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в четверг арестовал на 7 суток гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованный акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.
"Суд признал Даниелу виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге…") и назначил ему административный арест на 7 суток", - рассказала собеседница агентства.
Координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила РИА Новости, что гражданина Франции задержали во время несогласованной акции 2 февраля, начавшейся после замены Алексею Навальному условного срока на 3,5 года колонии.
Максимум мужчине грозило 20 тысяч рублей штрафа или 15 суток ареста. Накануне все тот же Тимирязевский суд по аналогичному составу оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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