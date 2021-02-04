https://ria.ru/20210204/alimenty-1596025512.html

Приставы рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов

Приставы рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов

Свыше 44 тысячи уголовных дел было возбуждено в 2020 году в отношении злостных неплательщиков алиментов в России, после наказания лишь порядка шести тысяч... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:09

2021-02-04T15:09

2021-02-04T15:11

россия

дмитрий желудков

долги

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 44 тысячи уголовных дел было возбуждено в 2020 году в отношении злостных неплательщиков алиментов в России, после наказания лишь порядка шести тысяч должников полностью или частично погасили задолженность по алиментам, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Отмечается, что в 2020 году на исполнении находилось 1,4 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. По итогам работы за 2020 год по 80% производств проходят выплаты алиментов. По 168 тысячи исполнительных производств выплаты алиментов так и не начались."При этом в 2020 году лица, не исполнявшие свои обязательства по уплате алиментов, были привлечены к административной ответственности порядка 100 тысяч раз", - добавили в ведомстве.Помимо прочего, в течение 2020 года на исполнении у приставов находилось более 300 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате. В отношении должников в прошедшем году возбуждено 685 дел об административных правонарушениях и 62 уголовных дела."В рамках 258 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате должники полностью или частично исполнили свои обязательства. Исполняемость по этой категории документов составила более 80%", - подчеркнули в ведомстве.В декабре заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП, подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков рассказал РИА Новости, что судебные приставы за 11 месяцев 2020 года взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год,"…Виновным лицам судами назначались следующие виды уголовных наказаний: исправительные работы (80%), лишение свободы (15%), принудительные работы (1%). После отбытия наказаний порядка 6 тысяч должников полностью либо частично погасили задолженность по алиментам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210114/gogunskiy-1593021209.html

https://ria.ru/20201222/alimenty-1590411169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий желудков, долги, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)