Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/alimenty-1596025512.html
Приставы рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов
Приставы рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов
Свыше 44 тысячи уголовных дел было возбуждено в 2020 году в отношении злостных неплательщиков алиментов в России, после наказания лишь порядка шести тысяч... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:09
2021-02-04T15:11
россия
дмитрий желудков
долги
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600760_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_2bfab01c362c4f2e99f743c18d83c100.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 44 тысячи уголовных дел было возбуждено в 2020 году в отношении злостных неплательщиков алиментов в России, после наказания лишь порядка шести тысяч должников полностью или частично погасили задолженность по алиментам, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Отмечается, что в 2020 году на исполнении находилось 1,4 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. По итогам работы за 2020 год по 80% производств проходят выплаты алиментов. По 168 тысячи исполнительных производств выплаты алиментов так и не начались."При этом в 2020 году лица, не исполнявшие свои обязательства по уплате алиментов, были привлечены к административной ответственности порядка 100 тысяч раз", - добавили в ведомстве.Помимо прочего, в течение 2020 года на исполнении у приставов находилось более 300 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате. В отношении должников в прошедшем году возбуждено 685 дел об административных правонарушениях и 62 уголовных дела."В рамках 258 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате должники полностью или частично исполнили свои обязательства. Исполняемость по этой категории документов составила более 80%", - подчеркнули в ведомстве.В декабре заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП, подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков рассказал РИА Новости, что судебные приставы за 11 месяцев 2020 года взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год,"…Виновным лицам судами назначались следующие виды уголовных наказаний: исправительные работы (80%), лишение свободы (15%), принудительные работы (1%). После отбытия наказаний порядка 6 тысяч должников полностью либо частично погасили задолженность по алиментам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210114/gogunskiy-1593021209.html
https://ria.ru/20201222/alimenty-1590411169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600760_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_c9ae8677ca0d26d057e868a400bc8baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий желудков, долги, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

Приставы рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов

15:09 04.02.2021 (обновлено: 15:11 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 44 тысячи уголовных дел было возбуждено в 2020 году в отношении злостных неплательщиков алиментов в России, после наказания лишь порядка шести тысяч должников полностью или частично погасили задолженность по алиментам, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Отмечается, что в 2020 году на исполнении находилось 1,4 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. По итогам работы за 2020 год по 80% производств проходят выплаты алиментов. По 168 тысячи исполнительных производств выплаты алиментов так и не начались.
Актёр Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 19:37Шоубиз
Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь
"При этом в 2020 году лица, не исполнявшие свои обязательства по уплате алиментов, были привлечены к административной ответственности порядка 100 тысяч раз", - добавили в ведомстве.
Помимо прочего, в течение 2020 года на исполнении у приставов находилось более 300 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате. В отношении должников в прошедшем году возбуждено 685 дел об административных правонарушениях и 62 уголовных дела.
"В рамках 258 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате должники полностью или частично исполнили свои обязательства. Исполняемость по этой категории документов составила более 80%", - подчеркнули в ведомстве.
В декабре заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП, подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков рассказал РИА Новости, что судебные приставы за 11 месяцев 2020 года взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год,
"…Виновным лицам судами назначались следующие виды уголовных наказаний: исправительные работы (80%), лишение свободы (15%), принудительные работы (1%). После отбытия наказаний порядка 6 тысяч должников полностью либо частично погасили задолженность по алиментам", - говорится в сообщении.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 15:33
ЕР предложила ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов
 
РоссияДмитрий ЖелудковДолгиФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния