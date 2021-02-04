https://ria.ru/20210204/aktsii-1596039084.html
МИД пообещал США "серьезный разговор" из-за их реакции на протесты
МИД пообещал США "серьезный разговор" из-за их реакции на протесты
Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" о его реакции на протесты в России, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:13
2021-02-04T16:13
2021-02-04T16:51
замена условного срока навального
россия
мария захарова
ив роше
алексей навальный
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" о его реакции на протесты в России, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее в американской дипмиссии заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Как отметили в посольстве США, дипломаты "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав".Захарова подчеркнула, что российский МИД будет держать эту тему "в поле зрения"."Я вас уверяю, новости не заставят себя долго ждать", — добавила Захарова.Дипломат отметила, что МИД также обратил внимание на высказывания "коллективного Запада" по ситуации с Алексеем Навальным, которому во вторник заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.Захарова назвала это скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Официальный представитель МИД добавила, что в этом "нет ничего нового".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, алексей навальный, москва, сша, в мире
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва
намерена провести с Вашингтоном
"серьезный разговор" о его реакции на протесты в России
, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Ранее в американской дипмиссии заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Как отметили в посольстве США, дипломаты "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав".
Захарова подчеркнула, что российский МИД будет держать эту тему "в поле зрения".
"Я вас уверяю, новости не заставят себя долго ждать", — добавила Захарова.
Дипломат отметила, что МИД также обратил внимание на высказывания "коллективного Запада" по ситуации с Алексеем Навальным, которому во вторник заменили условный срок по делу "Ив Роше
" на реальный.
"Конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране", — пояснила она.
Захарова назвала это скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Официальный представитель МИД добавила, что в этом "нет ничего нового".
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России
23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.
Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров
отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.