https://ria.ru/20210204/aktsii-1596039084.html

МИД пообещал США "серьезный разговор" из-за их реакции на протесты

МИД пообещал США "серьезный разговор" из-за их реакции на протесты

Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" о его реакции на протесты в России, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:13

2021-02-04T16:13

2021-02-04T16:51

замена условного срока навального

россия

мария захарова

ив роше

алексей навальный

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" о его реакции на протесты в России, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее в американской дипмиссии заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Как отметили в посольстве США, дипломаты "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав".Захарова подчеркнула, что российский МИД будет держать эту тему "в поле зрения"."Я вас уверяю, новости не заставят себя долго ждать", — добавила Захарова.Дипломат отметила, что МИД также обратил внимание на высказывания "коллективного Запада" по ситуации с Алексеем Навальным, которому во вторник заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.Захарова назвала это скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Официальный представитель МИД добавила, что в этом "нет ничего нового".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html

https://ria.ru/20210204/protesty-1595985710.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, алексей навальный, москва, сша, в мире