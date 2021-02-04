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Все случаи чрезмерного применения силы на акциях проверят, заявил Песков
Все случаи чрезмерного применения силы на акциях проверят, заявил Песков
По каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций протеста будет проведена служебная проверка и сделаны... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:53
2021-02-04T12:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
алексей навальный
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. По каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций протеста будет проведена служебная проверка и сделаны соответствующие выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января."Ответ "нет" на ваш вопрос, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и МВД, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, проверяются ли в администрации президента сообщения о действиях правоохранителей в отношении задержанных в ходе несогласованных акций протеста, в частности, об избиениях, и не видят ли там необходимости проведения проверки по отдельным случаям.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре столицы. Ранее они прошли в регионах страны 23 и 31 января.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, алексей навальный, дмитрий песков, москва, общество

Все случаи чрезмерного применения силы на акциях проверят, заявил Песков

12:53 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников А. Навального
Несанкционированные акции протеста сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. По каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций протеста будет проведена служебная проверка и сделаны соответствующие выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января.
"Ответ "нет" на ваш вопрос, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и МВД, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, проверяются ли в администрации президента сообщения о действиях правоохранителей в отношении задержанных в ходе несогласованных акций протеста, в частности, об избиениях, и не видят ли там необходимости проведения проверки по отдельным случаям.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре столицы. Ранее они прошли в регионах страны 23 и 31 января.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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