https://ria.ru/20210204/aktsii-1595994441.html

Все случаи чрезмерного применения силы на акциях проверят, заявил Песков

Все случаи чрезмерного применения силы на акциях проверят, заявил Песков

По каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций протеста будет проведена служебная проверка и сделаны... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:53

2021-02-04T12:53

2021-02-04T12:53

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

алексей навальный

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595347644_0:296:3080:2029_1920x0_80_0_0_0e1be928d7d83536bb723097ef9ee8e7.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. По каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе несогласованных акций протеста будет проведена служебная проверка и сделаны соответствующие выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января."Ответ "нет" на ваш вопрос, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и МВД, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, проверяются ли в администрации президента сообщения о действиях правоохранителей в отношении задержанных в ходе несогласованных акций протеста, в частности, об избиениях, и не видят ли там необходимости проведения проверки по отдельным случаям.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре столицы. Ранее они прошли в регионах страны 23 и 31 января.

https://ria.ru/20210203/protesty-1595895048.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, алексей навальный, дмитрий песков, москва, общество