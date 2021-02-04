https://ria.ru/20210204/aktsii-1595962811.html

ВШЭ не будет применять санкций к задержанным на акциях студентам

ВШЭ не будет применять санкций к задержанным на акциях студентам

Высшая школа экономики не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателям, они уже наказаны по решению суда, заявил... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:14

2021-02-04T10:14

2021-02-04T10:14

россия

алексей навальный

ярослав кузьминов

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569017341_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_74c138e976580705b07cfa92e1298f76.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателям, они уже наказаны по решению суда, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе выходили на проезжую часть, мешали движению транспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания."Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны. Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест, или получил штраф за участие в несогласованных акциях – они уже наказаны по решению суда", - приводятся слова обращения ректора на сайте вуза.Кузьминов напомнил, что в вузе приняты правила внутреннего распорядка, согласно которым участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то бренд или другие корпоративные ресурсы, недопустимо, такие попытки будут последовательно и жестко пресекаться.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210202/prepodavatelnitsa-1595599036.html

https://ria.ru/20210127/student-1594837813.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, москва, общество