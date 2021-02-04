ВШЭ не будет применять санкций к задержанным на акциях студентам
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд Национального университета "Высшая школа экономики"
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателям, они уже наказаны по решению суда, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе выходили на проезжую часть, мешали движению транспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
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"Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны. Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест, или получил штраф за участие в несогласованных акциях – они уже наказаны по решению суда", - приводятся слова обращения ректора на сайте вуза.
Кузьминов напомнил, что в вузе приняты правила внутреннего распорядка, согласно которым участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то бренд или другие корпоративные ресурсы, недопустимо, такие попытки будут последовательно и жестко пресекаться.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".