https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html

"Дороги России их убьют": американцы разочаровались в своих танках

"Дороги России их убьют": американцы разочаровались в своих танках

В Пентагоне бьют тревогу: знаменитые танки Abrams, главная ударная сила американской армии, не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Выяснилось, что... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

2021-02-04T11:15

т-90м

м1а2 "абрамс"

т-14

ввс сша

армата

министерство обороны сша

нато

йенс столтенберг

безопасность

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне бьют тревогу: знаменитые танки Abrams, главная ударная сила американской армии, не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Выяснилось, что последняя модификация не приспособлена для боевых операций в Восточной Европе. В чем проблема с этой машиной — в материале РИА Новости.Слишком тяжелыеM1 Abrams на вооружении Сухопутных войск США более 40 лет. С 1980-го произведено более десяти тысяч этих танков, около шести тысяч — в строю. "Абрамсы" воевали в Ираке, Афганистане, Йемене и хорошо зарекомендовали себя в бою — бронирования хватало, чтобы выдерживать огонь противотанковых средств противника в лоб, а мощности орудия было достаточно для уверенного уничтожения любых целей. "Абрамсы" неоднократно модернизировали. Постепенно усиливали бронирование, в конструкцию внедряли новые решения, совершенствовали бортовую аппаратуру. Однако танк при этом заметно тяжелел. Боевая масса последней модификации M1A2 SEP V3, поступающей в войска с лета прошлого года, приближается к 68 тоннам, что сравнимо с немецким тяжелым танком "Тигр-II" времен Второй мировой. По мнению экспертов Пентагона, это серьезно затрудняет эксплуатацию."Программа модернизации танков Abrams M1A2 SEP V3 вызывает сомнения, — говорится в недавнем докладе американского управления эксплуатационных испытаний и оценки (Operational test and evaluation). — Значительное увеличение массы машины снижает ее мобильность. M1A2 SEP V3 не выдерживают тактические мосты, их не могут перевозить боевые ремонтно-эвакуационные машины и даже тяжелая армейская транспортировочная техника".Вопрос габаритовВсе это, по мнению американских аналитиков, ограничивает возможности "Абрамсов" в Европе, особенно на восточном фланге. Эксперты указывают, что местные мосты и дороги не рассчитаны на столь тяжелую технику. В случае полномасштабной войны с Россией боевым группам танковых бригад понадобится быстро преодолевать огромные пространства. И именно логистика бронетехники может стать главным препятствием для стратегов Пентагона. "Абрамсы" сейчас уступают по весу только немецким Leopard 2A7 (68,5 тонны). Таким образом, два самых мощных в военном отношении государства североатлантического альянса вряд ли смогут вести активные наступательные действия в случае войны с Россией. Планы по укреплению транспортной инфраструктуры восточноевропейских стран в НАТО озвучили еще в 2017-м. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что надо пересмотреть требования к дорогам и мостам. Ранее западные СМИ сообщали о проблемах, возникших при развертывании дополнительных сил. Так, во время переброски американской тяжелой бронетехники в Польшу некоторые боевые машины попросту не вписывались по габаритам в железнодорожные станции. В частности, при подъезде к перрону в польском городе Ковалево-Поморске едва не угробили несколько танков, зацепившихся за опоры железобетонной конструкции. Кроме того, возможны трудности при переброске "Абрамсов" из США. Самый грузоподъемный американский военно-транспортный самолет C-5 берет на борт лишь один модернизированный танк. Отметим, что требования по боевой массе к российской технике гораздо выше: новейший Т-90М весит всего 48 тонн, а перспективный Т-14 "Армата" — около 55 тонн. Третья модификацияM1A2 SEP V3 потяжелел из-за множества улучшений и доработок. Вспомогательная силовая установка теперь скрыта броней и расположена в корме — это сделали, чтобы повысить защищенность машины от огня крупнокалиберных пулеметов на ближней дистанции, а также малокалиберных автоматических пушек. Модификации SEP появились после войны в Ираке. Боевые действия показали, что бронетехника в условиях городской застройки крайне уязвима перед обстрелами с верхних этажей зданий. Очень опасны самодельные взрывные устройства, устанавливаемые на обочинах. Поэтому на M1A2 SEP V3 серьезно увеличили толщину лобовой брони, улучшили устойчивость конструкции ко взрыву мин. Израильский комплекс активной защиты Trophy способен сбивать любые дозвуковые боеприпасы, приближающиеся к машине. Но вес сильно вырос.У предыдущих версий в боекомплекте не было фугасных боеприпасов. Считалось, что их заменят картечные и многоцелевые снаряды, однако практика это не подтвердила. В результате "тройка" получила новые боеприпасы M1147, снаряженные программируемым взрывателем и применяемые как шрапнель, с бетонобойной или фугасной боевой частью. Исторический опытВ декабре Минобороны США сообщило о контракте с концерном General Dynamics Land Systems на 4,62 миллиарда долларов на модернизацию танков Abrams до уровня M1A2 SEP V3. Работы должны быть выполнены до 2028-го. Видимо, генералов не смущают предупреждения вашингтонских аналитиков. Или же они намереваются решить проблему лишнего веса посредством создания специальных транспортных средств. Как известно, русские дороги не раз мешали иностранным захватчикам. Осенью 1941-го грязь, распутица и особенности советской дорожной инфраструктуры серьезно затормозили движение танковых клиньев вермахта к Москве. Впоследствии военачальники Гитлера все свои поражения списывали на бездорожье. "С утра мы едем довольно быстро, затем опять начинаются дорожные муки, — вспоминал в книге "В тени побед" немецкий полевой хирург Ганс Киллиан. — Дороги совершенно запружены и расплылись от грязи, да еще артиллерия здорово обстреляла маршрут наступления. Воронки от разорвавшихся снарядов, глубина которых никому не известна, до краев наполнены грязной жижей. Нужно ехать не спеша и все время быть начеку, чтобы не влететь в такую".Военачальникам Пентагона стоило бы помнить о неудачном опыте агрессивных войн предыдущих завоевателей. Хоть Советского Союза больше нет, Россия по-прежнему крупнейшая в мире страна с непредсказуемым климатом.

https://ria.ru/20210130/kaliningrad-1595317404.html

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595071342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/armata-1586689627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-90м, м1а2 "абрамс", т-14, ввс сша, армата, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, безопасность