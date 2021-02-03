Москалькова получила жалобы из-за задержаний на незаконной акции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращения по поводу задержаний на несогласованной акции в Москве, проходит индивидуальная работа по каждому.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.
"В мой адрес поступили обращения по поводу задержанных на несанкционированных акциях в городе Москве граждан. Работа по каждому случаю идет индивидуально, помощь оказывается адресно, сотрудники аппарата выезжают на место, направляются необходимые запросы", - написала Москалькова в Instagram.
Уточняется, что организованы консультации и взаимодействие всех уполномоченных по правам человека, работают дежурные группы аппаратов уполномоченных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".