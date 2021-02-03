https://ria.ru/20210203/zhaloby-1595887418.html

Москалькова получила жалобы из-за задержаний на незаконной акции в Москве

Москалькова получила жалобы из-за задержаний на незаконной акции в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращения по поводу задержаний на несогласованной акции в Москве, проходит... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:46

2021-02-03T16:46

2021-02-03T16:46

татьяна москалькова

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращения по поводу задержаний на несогласованной акции в Москве, проходит индивидуальная работа по каждому.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.Уточняется, что организованы консультации и взаимодействие всех уполномоченных по правам человека, работают дежурные группы аппаратов уполномоченных.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, алексей навальный, москва, происшествия