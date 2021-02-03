https://ria.ru/20210203/zarplata-1595799680.html

Стало известно, кому в России больше всего не хватает зарплаты

Стало известно, кому в России больше всего не хватает зарплаты

Доля тех, кому не хватает зарплаты на основные нужды в РФ, выше всего среди рабочего и административного персонала, а также сотрудников сферы транспорта и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:17

2021-02-03T10:17

2021-02-03T10:30

кем стать

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россия

свердловская область

ростовская область

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Доля тех, кому не хватает зарплаты на основные нужды в РФ, выше всего среди рабочего и административного персонала, а также сотрудников сферы транспорта и логистики, показало исследование HeadHunter и "Деньги Вперед", которое есть в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, треть россиян (36%) заявила, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети - что хватает, но с трудом (39%). Оставшиеся 25% заявили, что зарплаты им не хватает даже на основные нужды.Как следует из результатов исследования, наиболее высока доля тех, кому не хватает зарплаты, среди рабочего персонала (39%), административного персонала (36%) и работников сферы транспорта и логистики (36%), среди регионов это Свердловская область (36%) и Ростовская область (35%).Говоря о том, какой суммы им не хватает в месяц для покрытия основных нужд, около половины респондентов (46%), которым не хватает или едва хватает зарплаты, назвали цифру более 20 тысяч рублей, четверть (25%) - от 15 до 20 тысяч рублей, пятая часть (19%) - от 10 до 15 тысяч рублей.Самыми большими статьями расходов участники исследования называют траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%), показало исследование. При этом на аренду жилья и выплату ипотеки у половины респондентов (51%) уходит от 25% до 50% зарплаты, у пятой части (21%) - от 51% до 75% зарплаты.Респонденты, которым не хватает или с трудом хватает денег на основные нужды, рассказали, что при нехватке денег отказываются от покупки одежды и обуви (77%), путешествия (75%), интересного досуга (71%), платной медицины и лекарств (42%). Среди мер, к которым они прибегают при отсутствии денег, указаны займы у родственников, друзей и коллег (41%), использование кредитной карты (26%), кредит наличными в банке (5%), заем в счет зарплаты у работодателя (4%) и даже заем в микрофинансовой организации (3%).Большинство респондентов (81%) ищут новую работу с более высокой зарплатой, чтобы повысить свой доход, чуть больше половины (54%) - осваивают новые навыки, еще 40% готовы на подработку, около трети (29%) ищут возможность для повышения на текущей работе.Исследование проводилось в январе 2021 года среди 3 698 работающих жителей России.

https://ria.ru/20210202/borodina-1595716951.html

https://ria.ru/20210118/zarplata-1593445744.html

россия

свердловская область

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, свердловская область, ростовская область, общество