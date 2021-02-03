https://ria.ru/20210203/zarplata-1595782185.html
Садальский жестко ответил Бородиной на критику россиян с низкой зарплатой
Садальский жестко ответил Бородиной на критику россиян с низкой зарплатой
Актер Станислав Садальский прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание телеведущей Ксении Бородиной о россиянах, получающих невысокую зарплату. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T06:46
2021-02-03T06:46
2021-02-03T06:47
шоубиз
россия
станислав садальский
ксения бородина
зарплата
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание телеведущей Ксении Бородиной о россиянах, получающих невысокую зарплату.Артист признался, что никогда не смотрел телепроект "Дом-2" из-за "уровня развития" участников шоу. Также он усомнился в источниках доходов Бородиной.Ранее Бородина выразила мнение в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такой заработок, приведя в качестве примера доход в 20 тысяч рублей. Желающим решить финансовые проблемы она посоветовала "зависть превратить в позитивную мотивацию", сменить профессию или пройти курсы по получению другой квалификации. Публикация телеведущей спровоцировала споры между пользователями.
https://ria.ru/20201219/dokhody-1590064786.html
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россия, станислав садальский, ксения бородина, зарплата, общество