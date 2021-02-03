https://ria.ru/20210203/zarplata-1595782185.html

Садальский жестко ответил Бородиной на критику россиян с низкой зарплатой

Садальский жестко ответил Бородиной на критику россиян с низкой зарплатой

Актер Станислав Садальский прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание телеведущей Ксении Бородиной о россиянах, получающих невысокую зарплату. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T06:46

2021-02-03T06:46

2021-02-03T06:47

шоубиз

россия

станислав садальский

ксения бородина

зарплата

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание телеведущей Ксении Бородиной о россиянах, получающих невысокую зарплату.Артист признался, что никогда не смотрел телепроект "Дом-2" из-за "уровня развития" участников шоу. Также он усомнился в источниках доходов Бородиной.Ранее Бородина выразила мнение в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такой заработок, приведя в качестве примера доход в 20 тысяч рублей. Желающим решить финансовые проблемы она посоветовала "зависть превратить в позитивную мотивацию", сменить профессию или пройти курсы по получению другой квалификации. Публикация телеведущей спровоцировала споры между пользователями.

https://ria.ru/20201219/dokhody-1590064786.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, станислав садальский, ксения бородина, зарплата, общество