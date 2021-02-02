https://ria.ru/20210202/borodina-1595716951.html
Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей
Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей
Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:25
2021-02-02T17:25
2021-02-02T22:24
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату.Желающим решить финансовые проблемы Бородина посоветовала "зависть превратить в позитивную мотивацию", сменить профессию или пройти курсы по получению другой квалификации. "Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода — проще, чем заняться собой?" — заключила она. В качестве примера телеведущая привела собственную жизнь, подчеркнув, что она постоянно "работает и развивается". По ее словам, лучше стремиться жить так же хорошо, как кто-то, чем радоваться чужим неудачам. Среди ее подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими. При этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный пост.
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россия, ксения бородина, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Телеведущая Ксения Бородина
заявила в Instagram
, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату.
"Есть выражение, все, что происходит в нашей жизни, — мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!" — написала она.
Желающим решить финансовые проблемы Бородина посоветовала "зависть превратить в позитивную мотивацию", сменить профессию или пройти курсы по получению другой квалификации.
"Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода — проще, чем заняться собой?" — заключила она.
В качестве примера телеведущая привела собственную жизнь, подчеркнув, что она постоянно "работает и развивается". По ее словам, лучше стремиться жить так же хорошо, как кто-то, чем радоваться чужим неудачам.
Среди ее подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими. При этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный пост.