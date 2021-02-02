https://ria.ru/20210202/borodina-1595716951.html

Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:25

2021-02-02T17:25

2021-02-02T22:24

шоубиз

россия

ксения бородина

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату.Желающим решить финансовые проблемы Бородина посоветовала "зависть превратить в позитивную мотивацию", сменить профессию или пройти курсы по получению другой квалификации. "Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода — проще, чем заняться собой?" — заключила она. В качестве примера телеведущая привела собственную жизнь, подчеркнув, что она постоянно "работает и развивается". По ее словам, лучше стремиться жить так же хорошо, как кто-то, чем радоваться чужим неудачам. Среди ее подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими. При этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный пост.

https://ria.ru/20201219/dokhody-1590064786.html

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2021

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россия, ксения бородина, общество