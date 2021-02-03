Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/zapravki-1595790771.html
Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках
Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках
Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:27
2021-02-03T09:27
василий орлов
аи-92
амурская область
аи-95
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1920x0_80_0_0_087c0080baf64906cfa280d699ad2252.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную ситуацию с топливом, возникшую из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).Он уточнил, что с 18 января на Хабаровском НПЗ идет ремонт, по словам Орлова, 4 февраля завод выйдет на полную мощность".Стоимость бензина на АЗС мониторят специалисты УФАС по Амурской области, по данным антимонопольной службы, 18 января "розничная цена на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) повысилась в пределах от 0,15 руб/л до 0,30 руб/л у одного из поставщиков".
https://ria.ru/20210202/benzin-1595604259.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_95:0:2107:1509_1920x0_80_0_0_43ac02744178cc9b1ffb6e4e077a309a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, аи-92, амурская область, аи-95, общество

Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках

09:27 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную ситуацию с топливом, возникшую из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
"Мы направили письмо заместителю председателя правительства Александру Новаку с просьбой разрешить открыть резерв. Такое решение принято. Ждём поставки по этой линии и 92-го и 95-го бензина. Кроме того, сегодня пришли цистерны с топливом из Сургута. Прошу вас отнестись к этому с пониманием и не создавать ажиотажный спрос на заправках, не заливать бензин во все ёмкости, которые нашли в гараже", - написал Орлов в Instagram.
Он уточнил, что с 18 января на Хабаровском НПЗ идет ремонт, по словам Орлова, 4 февраля завод выйдет на полную мощность".
Стоимость бензина на АЗС мониторят специалисты УФАС по Амурской области, по данным антимонопольной службы, 18 января "розничная цена на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) повысилась в пределах от 0,15 руб/л до 0,30 руб/л у одного из поставщиков".
Автомобильная заправочная станция - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:33
В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам
 
Василий ОрловАИ-92Амурская областьАИ-95Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния