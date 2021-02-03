https://ria.ru/20210203/zapravki-1595790771.html

Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках

Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:27

2021-02-03T09:27

2021-02-03T09:27

василий орлов

аи-92

амурская область

аи-95

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную ситуацию с топливом, возникшую из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).Он уточнил, что с 18 января на Хабаровском НПЗ идет ремонт, по словам Орлова, 4 февраля завод выйдет на полную мощность".Стоимость бензина на АЗС мониторят специалисты УФАС по Амурской области, по данным антимонопольной службы, 18 января "розничная цена на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) повысилась в пределах от 0,15 руб/л до 0,30 руб/л у одного из поставщиков".

https://ria.ru/20210202/benzin-1595604259.html

амурская область

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василий орлов, аи-92, амурская область, аи-95, общество