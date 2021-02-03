Глава Приамурья призвал автовладельцев не создавать ажиотаж на заправках
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в Instagram к автовладельцам и призвал людей не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную ситуацию с топливом, возникшую из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
"Мы направили письмо заместителю председателя правительства Александру Новаку с просьбой разрешить открыть резерв. Такое решение принято. Ждём поставки по этой линии и 92-го и 95-го бензина. Кроме того, сегодня пришли цистерны с топливом из Сургута. Прошу вас отнестись к этому с пониманием и не создавать ажиотажный спрос на заправках, не заливать бензин во все ёмкости, которые нашли в гараже", - написал Орлов в Instagram.
Он уточнил, что с 18 января на Хабаровском НПЗ идет ремонт, по словам Орлова, 4 февраля завод выйдет на полную мощность".
Стоимость бензина на АЗС мониторят специалисты УФАС по Амурской области, по данным антимонопольной службы, 18 января "розничная цена на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) повысилась в пределах от 0,15 руб/л до 0,30 руб/л у одного из поставщиков".
2 февраля, 07:33В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам