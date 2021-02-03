https://ria.ru/20210203/voyna-1595828694.html

В Пентагоне назвали возможной ядерную войну с Россией

В Пентагоне назвали возможной ядерную войну с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард назвал возможной ядерную войну против России или Китая. Об этом он написал в статье для... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:47

2021-02-03T12:47

2021-02-03T14:54

джо байден

россия

дональд трамп

ракетные войска стратегического назначения

игорь коротченко

министерство обороны сша

китай

сша

пентагон

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард назвал возможной ядерную войну против России или Китая. Об этом он написал в статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов.По словам адмирала, со времен распада СССР Вашингтон не рассматривал вероятность прямого конфликта с ядерной державой, однако ситуация изменилась."Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — полагает Ричард.Глава американского Стратегического командования утверждает, что пока Пентагон фокусировался на борьбе с терроризмом, Москва и Пекин начали вести себя агрессивнее, бросая вызов международным нормам силовыми методами, невиданными со времен разгара холодной войны. Ричард заявил, что подобное поведение не должно оставаться без ответа со стороны США."Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — заявил он.Помимо этого, он назвал "отрезвляющим" рост стратегических возможностей России и Китая. В своей статье он детально описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых видов вооружений."Необходимый ликбез"Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подобные статьи ярко иллюстрируют полное непонимание Вашингтоном, что такое ядерная война."Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — написал он в Twitter.Помимо этого, он отметил, что Пентагону необходимо думать о том, как не допустить ядерный конфликт, а не как США "могут спровоцировать его применениям обычных вооружений"."Сенсация для обывателя"Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии для РИА Новости отметил, что заявление американского адмирала может представляться сенсацией для обывателя, но для людей, интересующихся оборонной тематикой — это реалии современного мира.Он подчеркнул, что Россия также готова применить ядерные силы в случае удара по своей территории — как в ограниченном, так и в полномасштабном формате. При этом он отметил, что ядерное сдерживание с гарантированной возможностью уничтожения противниками друг друга — это фактор, которые обеспечивает стабильность в мире.При этом Коротченко добавил, что Россия уже завершила переоснащение своих ядерных сил новыми носителями, их доля в Ракетных войсках стратегического назначения превысила 90 процентов. США, в свою очередь, только приступают к модернизации своей ядерной триады, что потребует колоссальных расходов. По его мнению, именно это вынудило Вашингтон продлить договор СНВ-3.В прошлую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие СНВ-3.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. В Вашингтоне считали возможным продления ДСНВ-3 только при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий. Соглашение оставалось последним действующим документом по теме разоружения, действующим между двумя государствами.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Обе палаты Федерального собрания 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

https://ria.ru/20210129/voyna-1595151406.html

https://ria.ru/20210115/nakhimov-1592992761.html

https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html

https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

россия

китай

сша

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джо байден, россия, дональд трамп, ракетные войска стратегического назначения, игорь коротченко, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон