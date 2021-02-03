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В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны
В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:50
2021-02-03T09:50
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
сша
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией и отметил, что профессиональный военный "в страшном сне" боится представить такое развитие ситуации.Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.Он подчеркнул, что действующие военные, как правило, очень не любят говорить на эту тему, "ужасно боятся, что это может наступить".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20210122/poseydon-1594215430.html
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, сша, безопасность

В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны

09:50 03.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией и отметил, что профессиональный военный "в страшном сне" боится представить такое развитие ситуации.
Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 19:20
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"Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны", - сказал Джабаров РИА Новости.
Он подчеркнул, что действующие военные, как правило, очень не любят говорить на эту тему, "ужасно боятся, что это может наступить".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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