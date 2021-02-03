https://ria.ru/20210203/voyna-1595795528.html

В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны

В СФ оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:50

2021-02-03T09:50

2021-02-03T09:50

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

сша

безопасность

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией и отметил, что профессиональный военный "в страшном сне" боится представить такое развитие ситуации.Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричардс в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов заявил о наличии реальной возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия.Он подчеркнул, что действующие военные, как правило, очень не любят говорить на эту тему, "ужасно боятся, что это может наступить".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210122/poseydon-1594215430.html

https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, сша, безопасность