https://ria.ru/20210203/ugroza-1595808726.html

В Госдуме прокомментировали заявления Госдепа о "российских угрозах"

В Госдуме прокомментировали заявления Госдепа о "российских угрозах"

Россия обладает высоким оборонным потенциалом, но не намерена осуществлять какие-либо угрозы в адрес США, заявления госдепа о предполагаемых российских угрозах... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:12

2021-02-03T11:12

2021-02-03T11:12

нед прайс

александр шерин

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия обладает высоким оборонным потенциалом, но не намерена осуществлять какие-либо угрозы в адрес США, заявления госдепа о предполагаемых российских угрозах - лишь подготовка к очередному витку санкций, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре. По его словам, работа идет "в очень быстром темпе". Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и напомнил, что США изучают ответ на них. Россия все эти обвинения отрицает."У Российской Федерации очень высокий потенциал в плане обороны своих интересов и своей территории. Но у нас отсутствует потребность и нет таких целей и задач, что какие-то угрозы со стороны России осуществлять в адрес Соединенных Штатов Америки. У Российской Федерации достаточно своих проблем. Я думаю, что это просто не что иное, как подготовка к очередному витку санкций и нагнетание истерии вокруг России. Но она ничем не обоснована и не подкреплена", - сказал Шерин РИА Новости.

https://ria.ru/20210203/gosdep-1595801068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, александр шерин, алексей навальный, в мире