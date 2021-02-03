https://ria.ru/20210203/tsekov-1595826522.html

Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым

Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым

Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:37

2021-02-03T12:37

2021-02-03T12:40

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

сергей цеков

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно, поскольку большинство мест у его партии "Слуга народа", однако политик дискредитировал себя полностью, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.Вместе с тем, подобная инициатива привлечет внимание граждан Украины и международного сообщества "к этому вопиющему решению".По словам законодателя, западные политические и правозащитные структуры также должны обратить внимание на то, что европейская держава, которая стремится в Евросоюз, лишает права слова оппозиционных политиков, которые выражают несогласие с позицией действующей власти.Цеков подчеркнул, что подобным решением Зеленский дискредитировал себя в глазах граждан Украины и международного сообщества. "Его поступки показывают, что Зеленский был абсолютно не готов к этой должности, и в результате этого похода в президентство заработал репутацию неудавшегося политика", - отметил собеседник агентства.Цеков также выразил сомнение в связи с тем, что оппозиционные телеканалы, как заявляет Киев, могли финансироваться из России. "Я убежден, что никакого финансирования из России не было", - отметил он.По словам сенатора, если у власти и были претензии к этим оппозиционным СМИ, то изначально должно быть правовое и судебное решение, регулирующее их дальнейшую деятельность.По мнению Цекова, к инициативе по импичменту Зеленскому "могут присоединиться и другие оппозиционные партии в Верховной Раде".

https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html

https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, сергей цеков, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, киев, украина, в мире