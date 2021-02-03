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Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым
Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым
Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:37
2021-02-03T12:40
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
сергей цеков
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно, поскольку большинство мест у его партии "Слуга народа", однако политик дискредитировал себя полностью, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.Вместе с тем, подобная инициатива привлечет внимание граждан Украины и международного сообщества "к этому вопиющему решению".По словам законодателя, западные политические и правозащитные структуры также должны обратить внимание на то, что европейская держава, которая стремится в Евросоюз, лишает права слова оппозиционных политиков, которые выражают несогласие с позицией действующей власти.Цеков подчеркнул, что подобным решением Зеленский дискредитировал себя в глазах граждан Украины и международного сообщества. "Его поступки показывают, что Зеленский был абсолютно не готов к этой должности, и в результате этого похода в президентство заработал репутацию неудавшегося политика", - отметил собеседник агентства.Цеков также выразил сомнение в связи с тем, что оппозиционные телеканалы, как заявляет Киев, могли финансироваться из России. "Я убежден, что никакого финансирования из России не было", - отметил он.По словам сенатора, если у власти и были претензии к этим оппозиционным СМИ, то изначально должно быть правовое и судебное решение, регулирующее их дальнейшую деятельность.По мнению Цекова, к инициативе по импичменту Зеленскому "могут присоединиться и другие оппозиционные партии в Верховной Раде".
https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, сергей цеков, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым

12:37 03.02.2021 (обновлено: 12:40 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно, поскольку большинство мест у его партии "Слуга народа", однако политик дискредитировал себя полностью, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.
"С учетом того, что большинство мест в парламенте у партии Зеленского "Слуга народа", понятно, что довести этот вопрос до логического конца будет весьма сложно", - сказал Цеков.
Вместе с тем, подобная инициатива привлечет внимание граждан Украины и международного сообщества "к этому вопиющему решению".
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По словам законодателя, западные политические и правозащитные структуры также должны обратить внимание на то, что европейская держава, которая стремится в Евросоюз, лишает права слова оппозиционных политиков, которые выражают несогласие с позицией действующей власти.
"Это что-то из ряда вон выходящее. Легко быть артистом, который критикует власть. Но, получив властные полномочия, Зеленский принимает из ряда вон противоправное решение. Сначала по Конституционному суду, затем по оппозиционным СМИ", - подчеркнул он.
Цеков подчеркнул, что подобным решением Зеленский дискредитировал себя в глазах граждан Украины и международного сообщества. "Его поступки показывают, что Зеленский был абсолютно не готов к этой должности, и в результате этого похода в президентство заработал репутацию неудавшегося политика", - отметил собеседник агентства.
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Цеков также выразил сомнение в связи с тем, что оппозиционные телеканалы, как заявляет Киев, могли финансироваться из России. "Я убежден, что никакого финансирования из России не было", - отметил он.
По словам сенатора, если у власти и были претензии к этим оппозиционным СМИ, то изначально должно быть правовое и судебное решение, регулирующее их дальнейшую деятельность.
По мнению Цекова, к инициативе по импичменту Зеленскому "могут присоединиться и другие оппозиционные партии в Верховной Раде".
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньСергей ЦековВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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