Цеков назвал импичмент Зеленскому трудноосуществимым
12:37 03.02.2021 (обновлено: 12:40 03.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов в Верховной раде осуществить будет трудно, поскольку большинство мест у его партии "Слуга народа", однако политик дискредитировал себя полностью, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.
"С учетом того, что большинство мест в парламенте у партии Зеленского "Слуга народа", понятно, что довести этот вопрос до логического конца будет весьма сложно", - сказал Цеков.
Вместе с тем, подобная инициатива привлечет внимание граждан Украины и международного сообщества "к этому вопиющему решению".
По словам законодателя, западные политические и правозащитные структуры также должны обратить внимание на то, что европейская держава, которая стремится в Евросоюз, лишает права слова оппозиционных политиков, которые выражают несогласие с позицией действующей власти.
"Это что-то из ряда вон выходящее. Легко быть артистом, который критикует власть. Но, получив властные полномочия, Зеленский принимает из ряда вон противоправное решение. Сначала по Конституционному суду, затем по оппозиционным СМИ", - подчеркнул он.
Цеков подчеркнул, что подобным решением Зеленский дискредитировал себя в глазах граждан Украины и международного сообщества. "Его поступки показывают, что Зеленский был абсолютно не готов к этой должности, и в результате этого похода в президентство заработал репутацию неудавшегося политика", - отметил собеседник агентства.
По словам сенатора, если у власти и были претензии к этим оппозиционным СМИ, то изначально должно быть правовое и судебное решение, регулирующее их дальнейшую деятельность.
По мнению Цекова, к инициативе по импичменту Зеленскому "могут присоединиться и другие оппозиционные партии в Верховной Раде".