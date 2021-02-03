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Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:25
2021-02-03T22:55
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.По словам замминистра, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.
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россия, технологии, общество

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

21:25 03.02.2021 (обновлено: 22:55 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.
Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".
Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.
По словам замминистра, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.
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"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил Иванов.
Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.
Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.
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