https://ria.ru/20210203/telefon-1595930019.html

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:25

2021-02-03T21:25

2021-02-03T22:55

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.По словам замминистра, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.

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россия, технологии, общество