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Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:54
2021-02-03T14:22
замена условного срока навального
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
джо байден
михаил ходорковский
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.Данное заседание Навальный также ожидал в СИЗО – его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением."Переломный момент"Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как "переломный момент" и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. Перспектива для отношений РФ и ЗападаМногие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro."Дело Навального уже серьезно подрывает отношения между Москвой и западными столицами", - заявляет Figaro.СМИ уже прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times.Washington Post считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, "им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов", которыми владеют представители российской власти за пределами страны.С призывами к санкциям против РФ выступает и издание Newsweek. "У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию", - пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против "высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального".Возможные последствия решения судаГоворя о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального "что-то всколыхнуло", хотя что именно, он так и не конкретизирует.Американская Wall Street Journal сообщает, что "несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране".
https://ria.ru/20210202/koloniya-1595769878.html
https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html
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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, джо байден, михаил ходорковский, москва, сша, в мире

Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному

08:54 03.02.2021 (обновлено: 14:22 03.02.2021)
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 23:25
Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО
Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
Данное заседание Навальный также ожидал в СИЗО – его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

"Переломный момент"

Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как "переломный момент" и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian.

Перспектива для отношений РФ и Запада

Многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro.
"Проблемы с законом Навального угрожают еще больше осложнить отношения между Вашингтоном и Москвой", - пишет Wall Street Journal.
"Дело Навального уже серьезно подрывает отношения между Москвой и западными столицами", - заявляет Figaro.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 23:14
США заявили, что учтут ситуацию с Навальным в отношениях с Россией
СМИ уже прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times.
Washington Post считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, "им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов", которыми владеют представители российской власти за пределами страны.
С призывами к санкциям против РФ выступает и издание Newsweek. "У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию", - пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против "высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального".
Полицейские автомобили у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Прокурор об условном сроке Навального: беспрецедентное снисхождение
"Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда", - пишет журнал.
Возможные последствия решения суда
Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального "что-то всколыхнуло", хотя что именно, он так и не конкретизирует.
Американская Wall Street Journal сообщает, что "несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране".
 
Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзДжо БайденМихаил ХодорковскийМоскваСШАВ мире
 
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