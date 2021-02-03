Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
08:54 03.02.2021 (обновлено: 14:22 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.
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Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
Данное заседание Навальный также ожидал в СИЗО – его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
"Переломный момент"
Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как "переломный момент" и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian.
Перспектива для отношений РФ и Запада
Многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro.
"Проблемы с законом Навального угрожают еще больше осложнить отношения между Вашингтоном и Москвой", - пишет Wall Street Journal.
"Дело Навального уже серьезно подрывает отношения между Москвой и западными столицами", - заявляет Figaro.
СМИ уже прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times.
Washington Post считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, "им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов", которыми владеют представители российской власти за пределами страны.
С призывами к санкциям против РФ выступает и издание Newsweek. "У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию", - пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против "высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального".
"Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда", - пишет журнал.
Возможные последствия решения суда
Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального "что-то всколыхнуло", хотя что именно, он так и не конкретизирует.
Американская Wall Street Journal сообщает, что "несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране".