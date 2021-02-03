https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному

Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному

Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:54

2021-02-03T08:54

2021-02-03T14:22

замена условного срока навального

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

джо байден

михаил ходорковский

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают решение российского суда о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.Данное заседание Навальный также ожидал в СИЗО – его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением."Переломный момент"Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как "переломный момент" и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. Перспектива для отношений РФ и ЗападаМногие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro."Дело Навального уже серьезно подрывает отношения между Москвой и западными столицами", - заявляет Figaro.СМИ уже прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times.Washington Post считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, "им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов", которыми владеют представители российской власти за пределами страны.С призывами к санкциям против РФ выступает и издание Newsweek. "У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию", - пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против "высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального".Возможные последствия решения судаГоворя о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального "что-то всколыхнуло", хотя что именно, он так и не конкретизирует.Американская Wall Street Journal сообщает, что "несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране".

https://ria.ru/20210202/koloniya-1595769878.html

https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/prokuror-1595766832.html

россия

москва

сша

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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, джо байден, михаил ходорковский, москва, сша, в мире