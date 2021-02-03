https://ria.ru/20210203/smi-1595897811.html

Депутат предложил блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"

Депутат предложил блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ, например, новую... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:35

2021-02-03T17:35

2021-02-03T17:45

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир соловьев (телеведущий)

тимур шафир

международная федерация журналистов

союз журналистов россии

антон горелкин

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ, например, новую категорию "персональное СМИ".Однако сейчас, отметил депутат, получается, что тех, кто не хочет регистрироваться как СМИ, пытаются принудить к этому, а от тех, кто этого хочет, отмахиваются. Это противоречие и нуждается в обсуждении, считает Горелкин.Он также отметил, что нужно учитывать уже имеющийся опыт, который, по его мнению, является очень показательным. Горелкин напомнил, что в 2014 году была законодательно оформлена идея приравнять популярных блогеров к СМИ - так называемый "Закон о блогерах".Ранее сайт СЖР сообщил, что ночью в ходе несанкционированных акций силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку. Сейчас у телеграм-канала RealView насчитывается 688 подписчиков, на YouTube-площадке - 3,07 тысячи. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости сообщил, что закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск"; при этом секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что обеспечивать здоровье и безопасность необходимо любому гражданину вне зависимости от его профессионального статуса.

https://ria.ru/20210203/zhurnalisty-1595867379.html

https://ria.ru/20210203/szhr-1595853276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир соловьев (телеведущий), тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, антон горелкин, госдума рф, общество