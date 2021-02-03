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Депутат предложил блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"
Депутат предложил блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ, например, новую... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:35
2021-02-03T17:45
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ, например, новую категорию "персональное СМИ".Однако сейчас, отметил депутат, получается, что тех, кто не хочет регистрироваться как СМИ, пытаются принудить к этому, а от тех, кто этого хочет, отмахиваются. Это противоречие и нуждается в обсуждении, считает Горелкин.Он также отметил, что нужно учитывать уже имеющийся опыт, который, по его мнению, является очень показательным. Горелкин напомнил, что в 2014 году была законодательно оформлена идея приравнять популярных блогеров к СМИ - так называемый "Закон о блогерах".Ранее сайт СЖР сообщил, что ночью в ходе несанкционированных акций силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку. Сейчас у телеграм-канала RealView насчитывается 688 подписчиков, на YouTube-площадке - 3,07 тысячи. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости сообщил, что закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск"; при этом секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что обеспечивать здоровье и безопасность необходимо любому гражданину вне зависимости от его профессионального статуса.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир соловьев (телеведущий), тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, антон горелкин, госдума рф, общество

Депутат предложил блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"

17:35 03.02.2021 (обновлено: 17:45 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ, например, новую категорию "персональное СМИ".

"Результатом попытки взять блогерское сообщество под контроль в стиле "чеши всех под одну гребенку" стала потеря контроля. Почти все самые популярные современные блогеры существуют на платформах не российской юрисдикции. Альтернативу я вижу только в одном - в добровольности. Об этом, кстати, уже не первый год говорят сами блогеры. Многие из них очень хотели бы зарегистрировать свой популярный блог в качестве СМИ, чтобы официально работать с рекламой, иметь трудовой стаж и возможности законного взаимодействия с госорганами", - сказал Горелкин РИА Новости.

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Однако сейчас, отметил депутат, получается, что тех, кто не хочет регистрироваться как СМИ, пытаются принудить к этому, а от тех, кто этого хочет, отмахиваются. Это противоречие и нуждается в обсуждении, считает Горелкин.

"Должен существовать механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ. Возможно, придется ввести новую категорию, например, "персональное СМИ". И прописать права и обязанности конкретно для этого типа интернет-изданий. Что-то вроде лайт-версии статуса классических СМИ. Но делать вид, что блогеры, у которых подчас аудитория больше, чем у многих федеральных газет, - это совсем-совсем не журналисты, как минимум, странно", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что нужно учитывать уже имеющийся опыт, который, по его мнению, является очень показательным. Горелкин напомнил, что в 2014 году была законодательно оформлена идея приравнять популярных блогеров к СМИ - так называемый "Закон о блогерах".
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"Решили, что ответственность за свои слова наравне со СМИ будут нести авторы тех блогов, кого читает больше 3000 человек в день - их начали вносить в реестр. В 2017 году мы отменили этот закон, потому что рост сети сделал его безнадёжно устаревшим. При этом пока закон действовал, огромное количество авторов мигрировали из открытого и понятного в плане статистики российского "Живого Журнала" в американский Facebook и народившийся дуровский Telegram", - добавил парламентарий.

Ранее сайт СЖР сообщил, что ночью в ходе несанкционированных акций силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку. Сейчас у телеграм-канала RealView насчитывается 688 подписчиков, на YouTube-площадке - 3,07 тысячи. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости сообщил, что закон о печати не распространяется на блогеров, они занимаются "самостоятельным творчеством на свой страх и риск"; при этом секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что обеспечивать здоровье и безопасность необходимо любому гражданину вне зависимости от его профессионального статуса.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Соловьев (телеведущий)Тимур ШафирМеждународная федерация журналистовСоюз журналистов РоссииАнтон ГорелкинГосдума РФОбщество
 
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