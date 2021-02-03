https://ria.ru/20210203/shtraf-1595935707.html

В Москве оштрафовали сирийского гражданина за участие в незаконной акции

В Москве оштрафовали сирийского гражданина за участие в незаконной акции

Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:47

2021-02-03T22:47

2021-02-03T23:04

россия

большой театр

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

москва

сирия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

россия

москва

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, большой театр, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, сирия