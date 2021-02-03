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В Москве оштрафовали сирийского гражданина за участие в незаконной акции
В Москве оштрафовали сирийского гражданина за участие в незаконной акции
Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:47
2021-02-03T23:04
россия
большой театр
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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россия, большой театр, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, сирия

В Москве оштрафовали сирийского гражданина за участие в незаконной акции

22:47 03.02.2021 (обновлено: 23:04 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

"Гражданин Сирии признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 15 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.

Несанкционированная акция протеста сторонников А. Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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РоссияБольшой театрАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСирия
 
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