СК попросил домашний арест для московского депутата Штейн
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу (Люсю) Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании (Штейн – ред.) меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта", - сказала Софинская.
Депутату вменяется часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).
Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые люди были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".