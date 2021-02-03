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СК попросил домашний арест для московского депутата Штейн
СК попросил домашний арест для московского депутата Штейн
Следствие просит отправить под домашний арест муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу (Люсю) Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемических... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:23
2021-02-03T12:23
альянс врачей
россия
николай ляскин
олег навальный
алексей навальный
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу (Люсю) Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."В суд поступило ходатайство следователя об избрании (Штейн – ред.) меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта", - сказала Софинская.Депутату вменяется часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые люди были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/aktsiya-1595805224.html
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альянс врачей, россия, николай ляскин, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, москва, происшествия

СК попросил домашний арест для московского депутата Штейн

12:23 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу (Люсю) Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании (Штейн – ред.) меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта", - сказала Софинская.
Депутату вменяется часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).
Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
Несанкционированная акция протеста сторонников А. Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 10:49
На несогласованной акции в Москве задержали несовершеннолетних
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые люди были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Альянс врачейРоссияНиколай ЛяскинОлег НавальныйАлексей НавальныйPussy RiotМоскваПроисшествия
 
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