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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595929828.html
В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Член сената США от республиканцев Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена наложить санкции на газопровод "Северный поток — 2" в свете ситуации с Алексеем... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:24
2021-02-03T22:44
северный поток — 2
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
митт ромни
сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Член сената США от республиканцев Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена наложить санкции на газопровод "Северный поток — 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным.Накануне другой сенатор-республиканец, Митт Ромни, после решения суда о замене Навальному условного срока реальным заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.Аналогичные призывы звучали из Чехии и Польши.В Германии и Австрии при этом выступили против увязки санкций по Навальному с "Северным потоком — 2".Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше". Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595922953.html
https://ria.ru/20210203/potok-1595780242.html
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
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северный поток — 2, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, митт ромни, сша, в мире

В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

21:24 03.02.2021 (обновлено: 22:44 03.02.2021)
 
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Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Член сената США от республиканцев Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена наложить санкции на газопровод "Северный поток — 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным.

"Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока — 2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности", — написал сенатор в Twitter.

Накануне другой сенатор-республиканец, Митт Ромни, после решения суда о замене Навальному условного срока реальным заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.
Аналогичные призывы звучали из Чехии и Польши.
В Германии и Австрии при этом выступили против увязки санкций по Навальному с "Северным потоком — 2".
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Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше". Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".
После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.
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Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.
В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
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Северный поток — 2Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМитт РомниСШАВ мире
 
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