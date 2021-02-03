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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595922953.html
Слуцкий прокомментировал угрозы Запада ввести санкции из-за Навального
Слуцкий прокомментировал угрозы Запада ввести санкции из-за Навального
Угрозы санкциями со стороны Запада в связи с приговором Алексею Навальному демонстрируют бенефициаров провокации с его якобы отравлением, считает глава комитета РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:16
2021-02-03T20:16
леонид слуцкий
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
европейский суд по правам человека
франция
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Угрозы санкциями со стороны Запада в связи с приговором Алексею Навальному демонстрируют бенефициаров провокации с его якобы отравлением, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Он отметил, что решение по Навальному было принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства.Слуцкий также напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в уголовном расследовании против братьев Навальных в России и присудил компенсацию за домашний арест в разы меньшую, чем запрашивалось в иске."Все ссылки на решение ЕСПЧ о якобы первоначальной незаконности "дела Навального" просто притянуты за уши... Все, что сейчас происходит на западе вокруг берлинского пациента – очередной виток антироссийской истерии", - добавил Слуцкий.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
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франция
германия
сша
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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леонид слуцкий, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, франция, германия, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал угрозы Запада ввести санкции из-за Навального

20:16 03.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Угрозы санкциями со стороны Запада в связи с приговором Алексею Навальному демонстрируют бенефициаров провокации с его якобы отравлением, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран "коллективного Запада" из-за приговора Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с отравлением блогера, а точнее, как метко выразился глава МИД Сергей Лавров, его "инсценировки". Подобные меры станут еще одним фактором вмешательства во внутренние дела и давления на Россию", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что решение по Навальному было принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства.
Слуцкий также напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в уголовном расследовании против братьев Навальных в России и присудил компенсацию за домашний арест в разы меньшую, чем запрашивалось в иске.
"Все ссылки на решение ЕСПЧ о якобы первоначальной незаконности "дела Навального" просто притянуты за уши... Все, что сейчас происходит на западе вокруг берлинского пациента – очередной виток антироссийской истерии", - добавил Слуцкий.
Алексей Навальный в самолете - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00
Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 15:06
Германия допустила введение новых санкций против России
 
Леонид СлуцкийАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаФранцияГерманияСШАВ мире
 
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