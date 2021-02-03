Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595885440.html
МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России
МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:39
2021-02-03T17:54
россия
александер шалленберг
северный поток — 2
штеффен зайберт
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595893298_0:790:2236:2048_1920x0_80_0_0_21072e415adc47be624790a1d7e6f749.jpg
ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального.Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос."Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии.При этом Шалленберг выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом "Северный поток — 2". С таким же заявлением выступила и Германия.В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.Накануне Симоновский суд столицы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595861937.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595893298_0:410:2184:2048_1920x0_80_0_0_fe4f9a6f3916374a4f59ef2860d6c962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александер шалленберг, северный поток — 2, штеффен зайберт, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, австрия, в мире

МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России

16:39 03.02.2021 (обновлено: 17:54 03.02.2021)
 
© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Hans Punz
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального.
Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".
По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос.
"Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 15:01
Лавров отметил "истерику" Запада по делу Навального
При этом Шалленберг выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом "Северный поток — 2". С таким же заявлением выступила и Германия.
В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.
Накануне Симоновский суд столицы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом по формуле "день за день".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 15:06
Германия допустила введение новых санкций против России
После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.
Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.
В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
 
РоссияАлександер ШалленбергСеверный поток — 2Штеффен ЗайбертИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзАвстрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния