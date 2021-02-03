https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595885440.html

МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России

МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:39

2021-02-03T16:39

2021-02-03T17:54

россия

александер шалленберг

северный поток — 2

штеффен зайберт

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

австрия

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ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального.Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос."Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии.При этом Шалленберг выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом "Северный поток — 2". С таким же заявлением выступила и Германия.В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.Накануне Симоновский суд столицы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595861937.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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россия, александер шалленберг, северный поток — 2, штеффен зайберт, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, австрия, в мире