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Германия допустила введение новых санкций против России
Германия допустила введение новых санкций против России
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения по Алексею Навальному, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:06
2021-02-03T16:21
штеффен зайберт
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
алексей навальный
германия
в мире
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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения по Алексею Навальному, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Зайберт напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал дело против Навального "произвольным"."Поэтому правительство и лично федеральный канцлер призывают освободить Навального, Кремль также должен гарантировать права на свободу выражения мнений и собраний", — добавил представитель правительства.Он также призвал Москву расследовать обстоятельства отравления Навального."Мы не согласимся с тем, что жертва покушения с химическим оружием находится за решеткой, а преступники не привлечены к ответственности", — заключил Зайберт.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.Накануне Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Российские эксперты не обнаружили ядов в анализах пациента.Через несколько дней Навального перевезли на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянин якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.МИД в этой связи сообщил, что ответы Минюста ФРГ на российские запросы правовой помощи не содержали никакой новой информации. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595839302.html
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штеффен зайберт, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, алексей навальный, германия, в мире

Германия допустила введение новых санкций против России

15:06 03.02.2021 (обновлено: 16:21 03.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения по Алексею Навальному, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы в октябре прошлого года в рамках ЕС уже приняли санкции против России из-за отравления Навального. После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Штеффен Зайберт
Зайберт напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал дело против Навального "произвольным".
"Поэтому правительство и лично федеральный канцлер призывают освободить Навального, Кремль также должен гарантировать права на свободу выражения мнений и собраний", — добавил представитель правительства.
Он также призвал Москву расследовать обстоятельства отравления Навального.
"Мы не согласимся с тем, что жертва покушения с химическим оружием находится за решеткой, а преступники не привлечены к ответственности", — заключил Зайберт.
В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
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Накануне Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом, по формуле "день за день".
После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.
В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Российские эксперты не обнаружили ядов в анализах пациента.
Через несколько дней Навального перевезли на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянин якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
МИД в этой связи сообщил, что ответы Минюста ФРГ на российские запросы правовой помощи не содержали никакой новой информации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".
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Штеффен ЗайбертФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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