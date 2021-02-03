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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595839302.html
В Госдуме оценили призывы ввести санкции против России из-за Навального
В Госдуме оценили призывы ввести санкции против России из-за Навального
Требования освободить получившего реальный срок заключения Алексея Навального и предложения ввести против России новые санкции, которые звучат от западных... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:34
2021-02-03T13:34
замена условного срока навального
россия
томаш петршичек
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
европейский суд по правам человека
москва
митт ромни
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Требования освободить получившего реальный срок заключения Алексея Навального и предложения ввести против России новые санкции, которые звучат от западных политиков, противозаконны и являются попыткой давления на российскую судебную систему, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ, а американский сенатор-республиканец Митт Ромни объявил, что уже на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц."Требования освободить российского несистемного оппозиционера и ввести очередные санкции против России, которые звучат от западных политиков, носят противозаконный характер, являются попыткой давления на судебную систему и грубым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации", - заявил РИА Новости Железняк.Он подчеркнул, что призывающим Россию к законности и соблюдению прав человека следовало бы сначала обратить внимание на эти проблемы в своих странах, где митингующих разгоняют водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями.Западным "радетелям за идеалы демократии" следует указать на грубейшие нарушения ими прав человека в отношении российских и собственных граждан, а также незаконного преследования независимых журналистов и другие вопиющие факты беззакония, отметил Железняк."Европейский суд по права человека в Страсбурге не обнаружил в деле "Ив Роше" никакой политической окраски. Мы с уважением относимся к международному праву и многократно доказывали это на деле, но в нашей стране действуют конституция и законы, перед которыми все должны быть равны", - добавил парламентарий.Кроме того, подчеркнул Железняк, в отличие от многих других стран, российское законодательство носит более гуманный характер, в том числе предусматривая возможность замены реального тюремного срока на условный при соблюдении осужденным норм права."Многократные нарушения условного срока в любом государстве привели бы к правовым последствиям. Вся эта история свидетельствует о том, что русофобский Запад выбрал "немецкого пациента" в качестве марионетки в своей грязной игре против нашей страны. Международной общественности следует не поддаваться на провокации и покорно идти на поводу антироссийски настроенных сил", - уверен парламентарий.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595836499.html
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html
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замена условного срока навального, россия, томаш петршичек, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, москва, митт ромни, сша, в мире

В Госдуме оценили призывы ввести санкции против России из-за Навального

13:34 03.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Требования освободить получившего реальный срок заключения Алексея Навального и предложения ввести против России новые санкции, которые звучат от западных политиков, противозаконны и являются попыткой давления на российскую судебную систему, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ, а американский сенатор-республиканец Митт Ромни объявил, что уже на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.
"Требования освободить российского несистемного оппозиционера и ввести очередные санкции против России, которые звучат от западных политиков, носят противозаконный характер, являются попыткой давления на судебную систему и грубым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации", - заявил РИА Новости Железняк.
Он подчеркнул, что призывающим Россию к законности и соблюдению прав человека следовало бы сначала обратить внимание на эти проблемы в своих странах, где митингующих разгоняют водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Западным "радетелям за идеалы демократии" следует указать на грубейшие нарушения ими прав человека в отношении российских и собственных граждан, а также незаконного преследования независимых журналистов и другие вопиющие факты беззакония, отметил Железняк.
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"Европейский суд по права человека в Страсбурге не обнаружил в деле "Ив Роше" никакой политической окраски. Мы с уважением относимся к международному праву и многократно доказывали это на деле, но в нашей стране действуют конституция и законы, перед которыми все должны быть равны", - добавил парламентарий.
Кроме того, подчеркнул Железняк, в отличие от многих других стран, российское законодательство носит более гуманный характер, в том числе предусматривая возможность замены реального тюремного срока на условный при соблюдении осужденным норм права.
"Многократные нарушения условного срока в любом государстве привели бы к правовым последствиям. Вся эта история свидетельствует о том, что русофобский Запад выбрал "немецкого пациента" в качестве марионетки в своей грязной игре против нашей страны. Международной общественности следует не поддаваться на провокации и покорно идти на поводу антироссийски настроенных сил", - уверен парламентарий.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Замена условного срока НавальногоРоссияТомаш ПетршичекАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаМоскваМитт РомниСШАВ мире
 
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