https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595839302.html

В Госдуме оценили призывы ввести санкции против России из-за Навального

В Госдуме оценили призывы ввести санкции против России из-за Навального

Требования освободить получившего реальный срок заключения Алексея Навального и предложения ввести против России новые санкции, которые звучат от западных... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:34

2021-02-03T13:34

2021-02-03T13:34

замена условного срока навального

россия

томаш петршичек

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

европейский суд по правам человека

москва

митт ромни

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Требования освободить получившего реальный срок заключения Алексея Навального и предложения ввести против России новые санкции, которые звучат от западных политиков, противозаконны и являются попыткой давления на российскую судебную систему, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ, а американский сенатор-республиканец Митт Ромни объявил, что уже на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц."Требования освободить российского несистемного оппозиционера и ввести очередные санкции против России, которые звучат от западных политиков, носят противозаконный характер, являются попыткой давления на судебную систему и грубым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации", - заявил РИА Новости Железняк.Он подчеркнул, что призывающим Россию к законности и соблюдению прав человека следовало бы сначала обратить внимание на эти проблемы в своих странах, где митингующих разгоняют водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями.Западным "радетелям за идеалы демократии" следует указать на грубейшие нарушения ими прав человека в отношении российских и собственных граждан, а также незаконного преследования независимых журналистов и другие вопиющие факты беззакония, отметил Железняк."Европейский суд по права человека в Страсбурге не обнаружил в деле "Ив Роше" никакой политической окраски. Мы с уважением относимся к международному праву и многократно доказывали это на деле, но в нашей стране действуют конституция и законы, перед которыми все должны быть равны", - добавил парламентарий.Кроме того, подчеркнул Железняк, в отличие от многих других стран, российское законодательство носит более гуманный характер, в том числе предусматривая возможность замены реального тюремного срока на условный при соблюдении осужденным норм права."Многократные нарушения условного срока в любом государстве привели бы к правовым последствиям. Вся эта история свидетельствует о том, что русофобский Запад выбрал "немецкого пациента" в качестве марионетки в своей грязной игре против нашей страны. Международной общественности следует не поддаваться на провокации и покорно идти на поводу антироссийски настроенных сил", - уверен парламентарий.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595836499.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595829588.html

https://ria.ru/20210203/moskva-1595800255.html

россия

москва

сша

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