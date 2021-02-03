https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595826787.html

В Совфеде оценили решение Зеленского о санкциях против украинских каналов

В Совфеде оценили решение Зеленского о санкциях против украинских каналов

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов является проявлением политической цензуры и "охотой на ведьм", РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:38

2021-02-03T12:38

2021-02-03T12:38

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

кирилл вышинский

александр башкин

совет федерации рф

владимир зеленский

москва

латвия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов является проявлением политической цензуры и "охотой на ведьм", заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. По утверждению пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, а связаны с финансированием каналов из России."Мы наблюдаем классическую политическую цензуру в отношении неугодных власти телеканалов, высказывающих отличную от позиции руководства Украины точку зрения", - сказал Башкин.Он подчеркнул, что обвинения украинских властей в адрес России в финансировании телеканалов были бездоказательны, как это, как правило, и бывает, когда Киев предъявляет Москве претензии."Эти заявления абсолютно голословны и бездоказательны. Классическая "охота на ведьм", - заявил сенатор.По словам Башкина, в отношении российских СМИ такая картина давно наблюдается на Украине и странах Балтии."Достаточно вспомнить Кирилла Вышинского, достаточно вспомнить судьбу Sputnik", - добавил он.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.

https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html

https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, кирилл вышинский, александр башкин, совет федерации рф, владимир зеленский, москва, латвия, в мире