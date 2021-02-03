В Совфеде оценили решение Зеленского о санкциях против украинских каналов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда украинских телеканалов является проявлением политической цензуры и "охотой на ведьм", заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.
Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. По утверждению пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, а связаны с финансированием каналов из России.
"Мы наблюдаем классическую политическую цензуру в отношении неугодных власти телеканалов, высказывающих отличную от позиции руководства Украины точку зрения", - сказал Башкин.
Он подчеркнул, что обвинения украинских властей в адрес России в финансировании телеканалов были бездоказательны, как это, как правило, и бывает, когда Киев предъявляет Москве претензии.
"Эти заявления абсолютно голословны и бездоказательны. Классическая "охота на ведьм", - заявил сенатор.
По словам Башкина, в отношении российских СМИ такая картина давно наблюдается на Украине и странах Балтии.
"Достаточно вспомнить Кирилла Вышинского, достаточно вспомнить судьбу Sputnik", - добавил он.
В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.